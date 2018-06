Tubarão

Jaws. (Eua, 1975.) Dir. de Steven Spielberg, com Roy Scheider, Richard Dreyfuss, Robert Shaw, Lorraine Gary.

Spielberg ainda não estava nos 30 – nasceu em 1946 –, quando se converteu no diretor mais ‘quente’ de Hollywood graças ao sucesso de Tubarão e, depois, Contatos Imediatos do Terceiro Grau e ET. Baseado no romance de Peter Blenchly, ele contou a história do Tubarão que ataca na praia de Amity. Graças a uma excepcional campanha de marketing e mídia, o filme se tornou grande evento cinematográfico de verão, faturando horrores. A operação não teria sido bem-sucedida se o filme não correspondesse. Spielberg criou um clima angustiante de medo, ocultando o monstro assassino tanto quanto possível, mas fazendo dessa presença/ausência um exercício de terror embalado na trilha que virou cult de John Williams. Quando o trio vai para o mar – Dreyfuss, Shaw e Scheider –, é curioso ver quem dispara contra o bichão. É, até hoje, um filmaço.

Telecine Cult, 22 h. Reprise, Colorido, 130 min.

O Grande Dragão Branco

Bloodsports. (Eua, 1988.) Dir. de Newt Arnold, com Jean-Claude Van Damme, Bolo Yeung, Forest Whitaker

O filme que consolidou Van Damme como astro conta a história de agente que se envolve no mundo das lutas ilegais. Cenas de ação habilmente encenadas e coreografadas.

FX, 22H50. Reprise, Colorido, 118 min.

Laranja Mecânica

A Clockwork Orange. (Eua, 1972.) Dir. de Stanley Kubrick, com Malcolm Mcdowell, Patrick Magee, Adrienne Corri.

Clássico de Kubrick foi proibido na ditadura. Por quê? McDowell faz rebelde submetido a brutal tratamento regenerador.

TCM, 1H24. Reprise, Colorido, 137 min.

Streaming

COMÉDIA

Santo Time

Aos que estão no clima da Copa, uma dica: Santo Time. Este filme da Netflix mostra um padre treinando monges para um campeonato de futebol. Bem divertido.

NETFLIX, 2017, 95 min.

DRAMA

O Sentido do Fim

Tony é um homem que tenta esquecer o passado. No entanto, coisas de outras épocas passam a assombrá-lo. Atuação emocionante de Jim Broadbent.

ITUNES, 2017, 108 min.

ANIMAÇÃO

Astro Boy

Na futurista Metro City, o Dr. Tenma perde seu filho e cria o robô Astro Boy para substituí-lo. Baseado no clássico desenho animado.

Telecine Play, 2009, 88 min.

Matheus Mans

DVD

A ARTE DE RICHARD FLEISCHER Pacote com 2 discos e 4 filmes.

Considerado um diretor menor, Fleischer foi grande e deixou uma marca. Dos 4 títulos, destacam-se 2: Os Novos Centuriões, trama policial com George C. Scott, e Mandingo, sobre a promiscuidade de brancos e negros durante a escravidão, que pode despertar polêmica.

Crianças

AÇÃO

Belle e Sebastian - A Aventura Continua

Garoto e sua cachorra procuram a mãe dele. O menino Felix Bossuet tem charme, a cachorra, nem se fala.

Telecine Premium, 12H15. Colorido, 100 min.