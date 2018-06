Morangos Silvestres

Smultronstallet. (Suécia, 1957.) Dir. De Ingmar Bergman, Com Victor Sjostrom, Bibi Andersson, Ingrid Thulin, Gunnar Bjornstrandt.

Um dos grandes filmes de Bergman – o maior? – e uma definitiva obra-prima sobre a velhice. Vittorio De Sica encarou o tema pelo ângulo social em Umberto D, no começo dos anos 1950. Bergman trabalha no registro existencial. O velho professor Borg tem um sonho com a própria morte e cai na estrada – é um road movie – rumo à cidade em que será homenageado. No caminho, encontra personagens representativos do estado do mundo (há 61 anos!) e viaja nas lembranças para decifrar, no desfecho, o enigma de sua vida. Bergman, cujo centenário se comemora em julho, funde passado e presente nas mesmas imagens e cria um filme deslumbrante, com interpretações impecáveis de todo o elenco, mas ninguém supera o lendário diretor Victor Sjostrom. No jardim da juventude, o velho professor clama pelo amor que abandonou. Pungente.

Telecine Cult, 12H30. Reprise, P&B, 93 min.

Vazante

(Bra/Port., 2017.) Dir. de Daniela Thomas, com Luana Nastas, Adriano Carvalho

Filme de Daniela Thomas que foi bastante debatido na estreia aborda a relação entre senhores e escravos no interior de Minas, em 1821. Um homem maduro casa-se com umas menina. Uma tragédia anunciada.

Telecine Cult, 19h50. Reprise,P&B, 118 MIN.

Efeito Colateral

Collateral Damage. (Eua, 2001.) Dir. de Andrew Davis, com Arnold Schwarzenegger, Elias Koteas, Francesca Neri.

O filme que destruiu a carreira do bom Davis, de O Fugitivo. Arnold, como bombeiro que perdeu a família num atentado, caça os terroristas. Pegou mal, no pós-11 de Setembro.

TCM, 22 H. Reprise, Colorido, 115 min.

Streaming

DRAMA

Sem Amor

Um dos melhores filmes russos dos últimos anos, Sem Amor mostra a busca desesperada por um garotinho desaparecido. Forte e reflexivo.

ITUNES, 2018, 126 min.

COMÉDIA

Maktub

Após sobreviverem a um atentado, criminosos de Jerusalém transformam em realidade os desejos que estranhos deixam no Muro das Lamentações.

NETFLIX, 2018, 105 min.

AVENTURA

Branca de Neve e o Caçador

A rainha Ravenna quer destruir Branca de Neve, única mulher mais bonita que ela. Para isso, envia o caçador Eric atrás dela. Diverte. Com Kristen Stewart e Charlize Theron.

Telecine Play, 2012, 122 min.

Matheus Mans

DVD

ASSIM É A VIDA

França, 2017. Dir. de Toledano e Nakache.

A dupla de Intocáveis pode ter ousado demais, mas, de alguma forma, fez a sua versão de A Regra do Jogo, o clássico de Jean Renoir. Uma festa no castelo reúne convidados muito especiais e os outros, o que produz conflitos e mal-entendidos ao longo da noite.

Crianças

COMÉDIA

A Pantera Cor de Rosa

Steve Martin pode não ser tão divertido quanto Peter Sellers como Clouseau, que era um personagem de cartum, mas a Pantera, nos créditos, garante o brilho e a animação.

Telecine Fun, 18h10. Colorido, 93 min.