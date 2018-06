Marnie, Confissões de Uma Ladra

Marnie. (Eua, 1964.) Dir. de Alfred Hitchcock, com Sean Connery, Tippi Hedren, Diane Baker.

A obra-prima doente do mestre Hitchcock, segundo a definição de François Truffaut, é um filme imorredouro. A primeira imagem é de uma bolsa dobrada, que uma mulher carrega firmemente no braço. Marnie rouba o cofre de Sean Connery. Ele a chantageia. Casam-se. Ela teme o sexo, como se fosse um estupro. Algo ocorre, um jogo de palavras, e Connery chega ao ponto sensível de Marnie. Ela lhe pede ajuda. E aí se desvenda o mistério do trauma da mulher. Está na relação com a mãe. Hitchcock não está contando apenas uma história pungente. Está refletindo sobre o que é o cinema. Hoje sabe-se que o grande diretor assediou sua estrela. Tornou-se obsessivo, criando o inferno no set. E Hitchcock creditava o insucesso de bilheteria à bela partituta ‘triste’ de Bernard Herrmann. Foi sua última colaboração.

Telecine Cult, 19H25. Reprise, Colorido, 129 min.

O Homem Que Desafiou o Diabo

(Brasil, 2007.) Dir. de Moacyr Góes, com Marcos Palmeira, Flávia Alessandra, Fernanda Paes Leme, Renato Consorte.

Viajante seduz a filha de um comerciante do Nordeste e é forçado a se casar. Torna-se escravo do sogro e alvo de piadas na cidade. Rebela-se.

Canal Brasil, 22 H. Reprise, Colorido, 106 min.

Menina de Ouro

Million Dolar Baby. (Eua, 2004.) Dir. e Interpretação de Clint Eastwood, Com Hilary Swank, Morgan Freeman.

Um dos mais belos filmes de Clint. Trata da eutanásia. Treinador aceita preparar garota para lutar. Ela vira campeã, até que, numa disputa mais difícil, vai parar no hospital.

Paramount, 23 H. Reprise, Colorido, 94 min.

Streaming

AVENTURA

Z – A Cidade Perdida

Filme ignorado, mas muito bom. Mostra a jornada de um explorador britânico nas entranhas da Amazônia no século 20.

Google Play, 2017, 140 min.

DRAMA

É Apenas o Fim do Mundo

Após 12 anos afastado de casa, um escritor Louis (Gaspard Ulliel) volta para sua família para informar que, em breve, vai morrer.

Telecine Play, 2016, 99 min.

SUSPENSE

Buster’s Mal Heart

Um homem perturbado fugindo das autoridades relembra os eventos misteriosos – e o andarilho excêntrico – que inspiraram sua estranha transformação.

NETFLIX, 2016, 97 min.

Matheus Mans

DVD

Ingl./França, 2017. Dir. de Paul King.

O urso compra livro raro para dar de presente a Tia Lucy, que faz 100 anos, mas um vilão aparece para interferir em seus planos. No papel de um astro decadente, Hugh Grant rouba a cena, cabotino como ele só. O filme é um regalo, melhor e mais divertido que o primeiro.

Crianças

FANTASIA

Guardiões da Galáxia – Volume 2

As aventuras de Peter Quill e seus amigos são cheias de humor e embaladas numa trilha genial. Irresistível.

Telecine Premium, 17H35. Reprise, Colorido, 136 min.