Boi Neon

Brasil,2015.) Dir. de Gabriel Mascaro, com Luciano Cazarré, Maeve Jinkings,.

Um dos grandes filmes brasileiros recentes, Boi Neon compartilha com Arábia e Corpo Elétrico o olhar sobre a classe trabalhadora, num momento em que questões como desemprego e a reforma da Previdência afligem as populações de menor renda. Mas o longa do pernambucano Mascaro ainda acrescenta especificidades a esse olhar. A questão do gênero. Juliano Cazarré, que trabalha no universo masculino das vaquejadas, sonha ser estilista e cria roupas para mulheres. Maeve Jinkings puxa caminhão, trabalhando como motorista de máquinas pesadas. Nem ele é gay nem ela é lésbica, o que poderia ser até preconceituoso, mas talvez facilitasse, no imaginário do público, essa troca de funções. O que houve foi que o mundo mudou e, com riqueza plástica e dramatúrgica, por meio de personagens bem construídos, o filme dá conta dessas mudanças. Prepare-se para as cenas intensas de sexo.

Canal Brasil, 0H152. Reprise, Colorido, 101 min.

VEJA TAMBÉM

Jules e Jim – Uma Mulher para Dois

Jules Et Jim. (França, 1961.) Dir. de François Truffaut, com Jean Moreau, Oskar Werner, Henri Serre.

Jeanne Moreau, num de seus grandes papéis, é a terna e cruel Catherine, que tenta viver ligação a três com dois homens. O amor, segundo Truffaut.

Telecine Cult, 15H25. Reprise, P&B, 107 min.

O Filho de Saul

Saul Fia. (Hungria, 1986.) Dir. de Laszlo Nemes, com Géza Rohrig, Levente Mólnar, Sandor Zsóter.

Judeu que trabalha no crematório de Auschwitz tenta garantir enterro ritual ao filho. O Holocausto como nunca se viu no cinema. Oscar de melhor filme estrangeiro.

Telecine Cult, 20H. Reprise, Colorido, 117 min.

Veja a Programação da TV Aberta

Veja a Programação da TV Fechada

Streaming

DRAMA

O Vazio do Domingo

Décadas após ter sido abandonada quando criança, Chiara encontra sua mãe biológica e a convida para uma viagem de 10 dias a um lugar isolado, uma vila entre Espanha e França.

NETFLIX, 2017, 113 min.

DOCUMENTÁRIO

Dolores

Criadora do slogan “Yes, We Can”, Dolores Huerta foi uma das maiores líderes dos direitos civis, feministas e trabalhistas na história moderna dos EUA. Bom para conhecer.

NOW, 2018, 96 min.

SUSPENSE

Águas Rasas

Nancy é uma jovem que vai surfar em uma paradisíaca praia isolada e acaba sendo ataca por um tubarão. Tenso e surpreendente.

Telecine Play, 2016, 83 min.

Matheus Mans

DVD

Rússia, 1975. Dir. de Akira Kurosawa.

Capitão do Exército do czar toma lições de vida na natureza selvagem com um guia asiático. O manifesto ecológico do mestre Kurosawa venceu o Oscar de filme estrangeiro pela Rússia, numa época em que o cineasta não estava conseguindo trabalhar no Japão.

Crianças

FANTASIA

Hook – A Volta do Capitão Gancho

Peter An volta adulto à Terra do Nunca para o confronto decisivo com o Capitão Gancho. Steven Spielberg dirige e Julia Roberts faz uma bela Sininho.

TCM, 14H58. Reprise, Colorido, 144 min.