Três Homens em Conflito

Il Buono, Il Brutto, Il Cattivo. (Itália/Alemanha/Espanha, 1966.) Dir. de Sergio Leone, com Clint Eastwood, Lee Van Cleef, Eli Wallach.

O fecho da trilogia de Leone com Clint Eastwood como O Estranho sem Nome. Iniciada em 1964 com Por Um Punhado de Dólares, que transpôs para o western a trama de Yojimbo, de Akira Kurosawa, prosseguiu no ano seguinte com Por Uns Dólares Mais. Os três filmes consolidaram a parceria do diretor não apenas com o ator, mas com o compositor Ennio Morricone, que prosseguiu em sua obra posterior. Com o spaghetti western, e dando majestade operística a suas tramas, Leone desenvolveu um estilo baseado na dilatação do tempo. Nesse filme, em especial, sobre três homens que se unem para caçar um tesouro durante a Guerra Civil nos EUA, Leone usa a música para desconstruir a história. Nenhum dos homens é digno de confiança. Todos almejam ficar com a fortuna sozinhos. É um filme para ver, e ouvir.

Telecine Cult, 22h. Reprise, colorido, 195 min.

VEJA TAMBÉM

Sob o Domínio do Mal

The Manchurian Candidate. (EUA, 2004.) Dir. de Jonathan Demme, com Denzel Washington, Meryl Streep.

O remake do clássico de John Frankenheimer, de 1962, põe ênfase no poder das grandes corporações. O original permanece insuperável, mas o resultado é mais que eficiente. Crítico.

Telecine Action, 13h05. Reprise, colorido, 135 min.

Caminhos Ásperos

Hondo. (EUA, 1953.) Dir. de John Farrow, com John Wayne, Geraldine Page, Ward Bond, Michael Pate.

O pai de Mia Farrow dirigiu esse sólido western sobre guia de Cavalaria que tenta proteger viúva e seu filho de ataque dos índios. Deu origem a uma série de TV.

Telecine Cult, 20h25. Reprise, colorido, 84 min.

STREAMING

DRAMA

A Garota Desconhecida

Filme mais recente dos Dardennes conta a história de uma médica dedicada, Jenny Davin (vivida por Adèle Haenel) que sofre com uma grave crise de consciência.

Itunes, 2017, 106 min.

SUSPENSE

Crimes Ocultos

Ao investigar um assassino em série que ataca crianças, um herói de guerra provoca a ira da polícia na Rússia dos anos 1950. Drama de mistério tem no elenco Gary Oldman, Tom Hardy e Noomi Rapace.

Netflix, 2015, 137 min.

DRAMA

Amor Eterno

Um professor de astrofísica ajuda uma estudante a se recuperar emocionalmente, após a morte de seu parceiro.

Telecine Play, 2016, 114 min.

DVD

CRISTINA

França-Alemanha/1958. Dir. de Pierre Gaspard-Huit.

Há exatamente 60 anos, jovens e belos, Alain Delon e Romy Schneider faziam seu primeiro filme juntos e iniciavam o romance que tudo sabe. Tenente austríaco apaixona-se por aspirante a cantora de ópera e desperta o ciúme da amante, cujo marido o desafia para duelo.

CRIANÇAS

ANIMAÇÃO

Carros 3

No terceiro filme da série iniciada em 2006, o campeão Relâmpago McQueen, após um grave acidente nas pistas, encara a possibilidade de aposentadoria.

Telecine Pipoca, 15h25. Colorido, 109 min.