Filmes

Irma la Douce

Irma La Douce. (EUA, 1963.) Dir.de Billy Wilder, com Jack Lemmon, Shirley Maclaine, Lou Jacobi.

Três anos depois dos Oscars – de filme e direção – que recebeu por Se Meu Apartamento Falasse, o grande Wilder reuniu de novo a dupla Lemmon/Shirley. Nos anos 1960, o mundo estava mudando, mas o sexo ainda era tabu em Hollywood quando o diretor resolveu contar a história de Nestor e Irma. Ele é policial, ela é prostituta. Destituído da força, Nestor vira gigolô, mas quem diz que aguenta ver sua Irma rodar a bolsinha e emendar um no outro – cigarros e clientes? O filme é rico em observações, mas a sacada de gênio de Wilder e seu roteirista I.A.L. Diamond foi transformar Lou Jacobi, como Moustache, o dono do bar, em narrador. O tempo todo ele faz digressões. Como Wilder sempre foi um mestre dos disfarces, Nestor se desdobra num fictício cliente que exige exclusividade. Com o tempo, ele passa a odiar esse outro, ou seja, ele. O filme é ótimo.

Telecine Cult, 22 h. Reprise, colorido, 147 min.

Círculo de Fogo

Pacific Rim. (EUA, 2013.) Dir. de Guillermo Del Toro, com Idris Elba, Charlie Hunnam, Charlie Day, Rinko Kikuchi.

Monstros emergem do mar e, para combatê-los, cientistas criam robôs gigantescos, operados por dois pilotos unidos por conexão neural. O fantástico segundo Del Toro.

Warner, 15h13. Reprise, colorido, 131 min.

Jurassic Park

A emissora exibe os 3 filmes da série antiga e o primeiro da nova, aproveitando que o segundo Jurassic World está em pré-estreias pagas nos cinemas. Embora os dois primeiros sejam dirigidos por Steven Spielberg, o 3, de Joe Johnston, é melhor, com um conflito familiar mais sólido.

Telecine Pipoca, A Partir das 15H40.

No Total, Mais De 8h de Diversão.

Streaming

COMÉDIA

Caça-Fantasmas

Versão feminina do clássico filme dos anos 1980, Caça-Fantasmas não é tão bom quanto o original, mas consegue fazer rir. Bom para passar o tempo.

Telecine Play, 2016, 117 min.

SÉRIE INFANTIL

O Vazio

Após despertarem em um mundo estranho, repleto de portais mágicos e monstros cruéis, três adolescentes unem forças para tentar voltar para casa.

Netflix, 2018, 24 min.

NACIONAL

Os Farofeiros

Quatro colegas de trabalho se reúnem no litoral durante o ano-novo. Um deles, porém, tem a missão de escolher um para ser demitido. Filme exagerado, mas que diverte.

Looke, 2018, 104 min.

Matheus Mans

DVD

O ÚLTIMO HURRA

EUA, 1958. Dir.de John Ford, com Spencer Tracy. Classicline. R$ 34,90

Um típico filme do mestre Ford, conta história de político irlandês que concorre à reeleição. Bonachão, talvez populista, ele se envolve nos problemas da comunidade, mas os adversários tentam mostrar que está ultrapassado. Papel sob medida para o grande Tracy.

Crianças

ANIMAÇÃO

Meu Malvado Favorito Apresenta – Loucuras dos Minions

Spin off da série que conquistou o público. O programa é formado por três curtas.

Telecine Fun, 17h50. Reprise, colorido, 20 min.