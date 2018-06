Filmes

Duelo de Gigantes

Missouri Breaks. (EUA, 1976.) Dir. de Arthur Penn, com Marlon Brando, Jack Nicholson, Kathleen Lloyd, Randy Quaid.

Leonard Maltin não deixa por menos e diz que se trata do pior filme de um grande diretor e um dos piores filmes ‘grandes’ da história do cinema. Há que relativizar esse repúdio. Penn estreou com o western psicanalítico Um de Nós Morrerá e prosseguiu na vertente com Pequeno Grande Homem e a trama contemporânea de Caçada Humana, também com Marlon Brando. Em 1975, com Um Lance no Escuro, fez a obra definitiva sobre Watergate. Nesse quadro de crise da ‘América’, nada mais distante do otimismo de Rocky, Um Lutador, que venceu o Oscar de 1976, do que a história do confronto entre pistoleiro e ladrão de cavalos durante transporte de gado. Para Penn, o grande problema da sociedade dos EUA é que só sabe resolver seus conflitos por meio da violência. Não era o que o público e a crítica esperavam, e a violência do filme foi considerada excessiva. Há que reconsiderá-lo.

Telecine Cult, 14h40. Reprise, colorido, 126 min.

Moonlight – Sob a Luz do Luar

Moonlight. (EUA, 2016.) Dir. de Barry Jenkins, com Mahershala Ali, Trevante Rhodes, Janelle Monae.

Três momentos de Chiron, do bullying na infância à aceitação da homossexualidade na fase adulta. Oscars de melhor filme e coadjuvante, Mahershala Ali.

MAX, 15h55. Reprise, colorido, 115 min.

Os Reis da Rua

Street Kings. (EUA, 2008.) Dir. de David Ayer, com Keanu Reeves, Chris Evans, Forest Whitaker, Hugh Laurie.

Em crise desde a morte da mulher, policial desconfia da corrupção dos colegas e eles o hostilizam. Baseado numa história de James Ellroy, o filme tem pegada. Ótimo.

FX, 20h30. Reprise, colorido, 109 min.

Streaming

AÇÃO

Planeta dos Macacos: A Guerra

Filmaço que encerra a nova trilogia de Planeta dos Macacos e mostra o ápice do confronto entre humanos e símios. Vale a pena ver e rever.

Telecine Play, 2017, 136 min.

COMÉDIA

Romance em Manhattan

Enquanto produz um documentário sobre os relacionamentos modernos em Manhattan, um cineasta trilha um caminho que o leva a uma vida amorosa complexa.

Netflix, 2014, 97 min.

NACIONAL

Corpo Elétrico

Um rapaz gay e migrante tenta equilibrar seu cotidiano entre o trabalho e os encontros com outros homens, explorando novos universos.

NOW, 2017, 94 min.

Matheus Mans

DVD

O PREÇO DE UM PRAZER

EUA, 1964. Dir. de Robert Mulligan.

Natalie Wood e Steve McQueen, um tema-tabu na época – o aborto. Relançado em cinemas na Europa e nos EUA, o filme considerado menor de Mulligan hoje é reconhecido como o grande clássico que é. O elenco, a trilha, o desfecho. Tudo soma. Maravilhoso.

Crianças

ANIMAÇÃO

Tá Dando Onda

Pinguim adolescente participa de campeonato de surfe, seguido por equipe de filmagem que documenta suas atividades 24 horas por dia. Um raro exemplo de animação metalinguística.

Cinemax, 10h44. Colorido, 85 min.