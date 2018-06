La La Land – Cantando Estações

La La Land. (Eua, 2016.) Dir. de Damien Chazelle, com Ryan Gosling, Emma Stone.

Há dois anos, com 31, Damien Chazelle virou o mais jovem diretor a vencer o Oscar da categoria. La La Land também venceu as estatuetas de atriz (Emma Stone) e canção (City of Stars), mas, apesar do imbróglio de Warren Beatty e Faye Dunaway ao anunciarem o prêmio, não levou a cobiçada estatueta de melhor filme, atribuída a Moonlight, de Barry Jenkins. Todo mundo sabe que a Academia adora musicais. Esse mostra a ligação entre uma aspirante a atriz e um pianista de jazz que sonha possuir o próprio local para se apresentar. Chazelle se inspirou no exemplo do francês Jacques Demy, que subvertia cânones do gênero – o filme todo cantado – para tratar a vida como uma arte de desencontros. Por mais que tentem, seus personagens não logram ficar juntos, e a felicidade – o que é? A grande sacada de La La Land é um ‘twist’ no roteiro. O que teria ocorrido para o casal se, naquela noite, Gosling ... A magia é imorredoura.

Telecine Pipoca, 15H25. Reprise, Colorido. 128 min.

21 Gramas

21 Grams. (Eua, 2003.) Dir. de Alejandro González-Iñárritu, com Sean Penn, Benicio Del Toro, Naomi Watts, Danny Huston.

Iñárritu na fase com roteiros de Guillermo Arriaga. Histórias cruzadas – um acidente de carro, um transplante de coração, famílias devastadas. Penn, Naomi e Del Toro, excepcionais.

PARAMOUNT, 0H40. Reprise, Colorido, 125 min.

Yves Saint-Laurent

Yves Saint-Laurent. (França, 2014.) Dir. de Jalil Lespert, com Pierre Niney, Guillaume Galliene.

Yves & Pierre, a história do estilista e seu companheiro de arte e vida. César para Pierre Niney, mas Pierre Bergé detestou. Achou o filme mesquinho e homofóbico.

Telecine Cult, 22 H. Reprise, Colorido, 110 min.

Streaming

TERROR

De Dentro para Fora

Mistura de comédia com terror, sem cair na paródia, De Dentro para Fora mostra a história de um homem que se purifica, mas acaba se encontrando com coisas do além.

LOOKE, 2016, 80 min.

DRAMA

Lutando por um Sonho

Na Califórnia dos anos 1980, um jovem iraniano luta para encontrar o seu lugar. E a chance de mudar de vida surge com a oportunidade de entrar no time de wrestling da escola.

Telecine Play, 2016, 114 min.

COMÉDIA

Tirando o Atraso

Comédia besteirol com Zac Efron e Robert De Niro que mostra uma viagem entre um avô sem noção e o neto certinho. Pode render boas risadas.

NETFLIX, 2016, 102 min.

Matheus Mans

DVD

EUA, 2017. De e com Greta Gerwig. Universal.

A diretora Greta Gerwig foi indicada para o Oscar nas categorias de melhor filme, atriz, diretor(a) e roteirista. Não levou, mas sobraram elogios da crítica para o seu retrato de uma adolescente que se relaciona mal com a mãe. Laurie Metcalf é extraordinária.

Crianças

AVENTURA

Jurassic Park – Parque dos Dinossauros

Bilionário constrói parque temático, mas os monstros antediluvianos escapam ao controle. Bom de rever.

FX, 16H20. Reprise, Colorido, 126 min.