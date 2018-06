Topázio

Topaz. (Eua, 1969.) Dir. de Alfred Hitchcock, com Frederick Stafford, Dany Robin, Karin Dor, Claude Jade.

Após a obra-prima doente Marnie, Hitchcock ingressou numa fase turbulenta. Cortina Rasgada tinha cenas ótimas assim como Topázio, mas a grande fase ficara para trás. Baseado no best-seller de Leon Uris o filme narra a história de um agente duplo no quadro da crise dos mísseis, em Cuba. Não se pode dizer que foi de todo bem-sucedido. O público preferia as aventuras lúdicas de 007 ao jogo ético de espionagem que ele propunha. Toda a parte cubana da trama é irretocável. Só Hitchcock para transformar uma atriz loira (e alemã) numa morena latina. O que Juanita de Córdoba faz é por amor. Ela se sacrifica no verdadeiro jogo de xadrez da guerra fria. Atingida por um tiro, a mulher cai e seu vestido vermelho abre-se como uma rosa no tabuleiro. Uma rosa ou uma mancha de sangue? É um dos planos mais brilhantes do cinema. Puro drama visual.

Telecine Cult, 23H40. Reprise, Colorido, 143 min.

Sintonia de Amor

Sleepless In Seattle. (Eua, 1996.) Dir. de Nora Ephron, com Tom Hanks, Meg Ryan, Bill Pullman, Ross Malinger.

O viúvo Tom Hanks e Meg Ryan marcam encontro no alto do Empire State. E tem o filho pequeno dele, ajudando o pai a tentar ser feliz. Quer coisa mais romântica?

TCM, 16H57. Reprise, Colorido, 106 Min.

Sangue da Terra

Blowing Wild. (Eua, 1953.) Dir. de Hugo Fregonese, com Gary Cooper, Barbara Stanwyck, Ruth Roman, Anthony Quinn.

A história dos dois aventureiros que buscam petróleo no Golfo do México e ainda tem o elenco de astros e estrelas.

Telecine Cult, 22 H. Inédito, Colorido, 90 min.

Streaming

ANIMAÇÃO

Minha Vida de Abobrinha

Concorrente no Oscar 2017, acompanha um garoto órfão que precisa se acostumar com a vida do orfanato. Emociona.

Google Play, 2016, 65 min.

FICÇÃO CIENTÍFICA

A Nona Vida de Louis Drax

Quando uma queda deixa o atrapalhado Louis em coma, um médico suspeita que haja outras forças em ação.

Netflix, 2016, 107 min.

BIOGRAFIA

Snowden

História do agente de segurança que divulgou informações sigilosas do governo dos EUA. Com direção de Oliver Stone, o filme ainda tem no elenco Joseph Gordon-Levitt e Shailene Woodley.

ITUNES, 2016, 138 min.

DVD

Crianças

AVENTURA

Viagem ao Centro da Terra – O Filme

Após A Múmia, Brendan Fraser arranjou tempo para refilmar a história de Jules Verne sobre expedição ao centro da Terra.

FOX, 13H10. Reprise, Colorido, 93 min.