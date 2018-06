Filmes

Em Algum Lugar do Passado

Somewhere In Time. (EUA, 1980.) Dir. de Jeannot Szwarc, com Christopher Reeve, Jane Seymour, Christopher Plummer.

Sempre associado ao fantástico, o diretor Szwarc não deixa de representar um enigma. Praga Infernal, seu longa de estreia, mostrava o ataque de baratas particularmente repulsivas. E, então, algo se passou em seu terceiro longa. Um homem fascinado por uma foto. Uma mulher que viveu muito tempo antes. Ele olha com fervor para o retrato, como se disso dependesse sua vida. Sem necessidade de máquina do tempo, viaja ao passado. Vive uma intensa história de amor. Claro que as coisas se complicam e o próprio tempo... Talvez a magia desse filme perfeito para o Dia dos Namorados não funcionasse sem a beleza da atriz Jane Seymour e a trilha de Rachmaninoff. São coisas mágicas. Em 1980, Christopher Reeve fizera Superman, 1 e 2. O mundo sorria para ele. Anos depois, um terrível acidente deixou-o tetraplégico. Uma lição que Reeve carregou na vida.

Telecine Cult, 20h05. Reprise, colorido, 108 min.

Jack

Jack. (EUA, 1996.) Dir. de Francis Ford Coppola, com Robin Williams, Jennifer Lopez, Diane Lane.

Coppola e seu Benjamin Button, anterior ao filme famoso de David Fincher. Robin Williams sofre de síndrome rara. Envelhece quatro vez mais rápido que qualquer pessoa.

TCM, 15h17. Reprise, colorido, 113 min.

Houve Uma Vez Dois Verões

(Brasil, 2008.) Dir. de Jorge Furtado, com Ana Maria Mainieri, Pedro Furtado, André Arteche.

Um verão, um rapaz virgem, uma garota. Fazem sexo, ela desaparece. No verão seguinte, Rosa reaparece, e grávida. O que parece simples ganha complexidade.

Canal Brasil, 18h. Reprise, colorido, 75 min.

Streaming

ROMANCE

Alex Strangelove

Surpresa na Netflix: a plataforma quebrou um sequência de filmes originais ruins com Alex Strangelove, sobre a história de um garoto descobrindo a sexualidade. Vale conferir.

Netflix, 2018, 94 min.

AÇÃO

Max Payne

Max Payne é um policial que procura o assassino de sua família. Durante a investigação, ele entra num departamento antidrogas e se infiltra em um grupo de mafiosos. Diverte. Com Mark Wahlberg.

Telecine Play, 2008, 102 min.

DRAMA

Além das Águas

Em 1943, um famoso músico de jazz vê sua vida ruir quando nazistas começam a deportar judeus dinamarqueses.

Itunes, 2018, 94 min.

DVD

PÉRFIDA

EUA, 1940. Dir. de William Wyler, com Bette Davis.

O suprassumo do realismo psicológico de Wyler, que oferece outro grande papel a Bette Davis, após Jezebel, pelo qual ela ganhou o Oscar. Mostra a estrela malvada como só ela sabia ser. Por poder e riqueza, a matriarca Bette sacrifica tudo – o marido, a filha, a família.

Crianças

AVENTURA

Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal

No quarto filme da série, Ford enfrenta soviéticos e descobre que tem um filho, e o Jr. é interpretado por Shia LaBeouf.

FX, 16h35. Reprise, colorido, 122 min.