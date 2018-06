Filmes

O Homem dos Olhos Frios

The Tin Star. (EUA, 1957.) Dir. de Anthony Mann, com Henry Fonda, Anthony Perkins.

Tony Mann esculpiu sua reputação por meio de uma memorável série de filmes. Em 1957, fez O Homem dos Olhos Frios com Henry Fonda. No ano seguinte, O Homem do Oeste, com Gary Cooper. O começo da atração de hoje da TV paga é exemplar. Fonda para a cidadezinha ao chegar puxando um cavalo com um homem morto. É um caçador de recompensas. Vira auxiliar do inexperiente xerife Anthony Perkins (pré-Psicose). O que está em discussão é a ética do cargo – a estrela de xerife, afinal, é de lata. Dois anos depois, em Warlock/Minha Vontade É Lei, de Edward Dmytryk, o mesmo Fonda faz pistoleiro que chega a uma cidadezinha em condições semelhantes e assume o poder. Será duro conseguir expulsá-lo. Mann tem aqui outra agenda. Fez um filme íntegro, como toda sua obra. Há um garoto, e a mãe dele (Betsy Palmer), o que agrega à história ecos do clássico Shane, Os Brutos Também Amam, de George Stevens.

Telecine Cult, 22h. Reprise, colorido, 86 min.

VEJA TAMBÉM

Francofonia - Louvre Sob Ocupação

Francophonia. (França, 2016.) Dir. de Alexandr Sokurov, com Louis-Do de Lencquesaing, Vincent Nemeth.

Na França ocupada, diretor do Louvre e general alemão tentam salvar o maior museu do mundo. Ecos de Arca Russa, outro grande filme do russo Sokurov, com personagens históricos que refletem sobre arte e política.

Telecine Cult, 15h15. Inédito, colorido, 84 min.

O Meu Nome não É Johnny

(Brasil, 2008.) Dir. de Mauro Lima, com Selton Mello, Cléo Pires, Ângelo Paes Leme, Júlia Lemmertz.

Ou de como jovem carioca de classe média vira o rei do tráfico na Zona Sul. Se há uma coisa que o cinema brasileiro aprendeu a fazer são biografias. O diretor Lima fornece mais uma prova.

Canal Brasil, 19h25. Reprise, colorido, 124 min.

Streaming

The Ministry of Time

Três policiais de épocas diferentes trabalham numa agência secreta e protegem o passado da Espanha de invasores que viajam no tempo. Boa ficção científica.

Netflix, 2017, 70 min.

DOCUMENTÁRIO

Serena

Olhar íntimo sobre a vida, pressões e vulnerabilidades de Serena Williams, tenista campeã mundial que enfatiza toda a humanidade por trás do sucesso e fora das quadras.

NOW, 2016, 94 min.

AÇÃO

Alvo Triplo

Quando um assalto dá errado, três criminosos se veem presos num armazém. Mas lá, uma ameaça maior os espera. Bom para passar o tempo.

Looke, 2017, 100 min.

Matheus Mans

DVD

JURASSIC PARK - 25 ANOS

EUA, 1993. Dir. de Steven Spielberg

Na quinta começam as pré-estreias pagas de Jurassic World - Reino Ameaçado, com Chris Pratt e Bryce Dallas Howard. Um bom motivo para prestigiar o edição comemorativa do primeiro filme da série que Spielberg adaptou de Michael Crichton. Grande diversão.

Crianças

ANIMAÇÃO

Moana

O novo feminismo da Disney inclui mulheres fortes, Moana quer recuperar a tradição de seu povo, mas ele não alcança seu objetivo sem um homem destemido para protegê-la.

Telecine Pipoca, Reprise, colorido, 113 min.