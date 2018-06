Minha Namorada

(Brasil, 1970.) Dir. de Zelito Viana e Armando Costa, com Fernanda Montenegro, Jorge Dória, Pedro Aguinaga, Laura Maria.

Codiretor, com Zelito Viana, Armando Costa foi principalmente um grande roteirista, trabalhando em parcerias memoráveis como a que estabeleceu com Oduvaldo Vianna Filho. Os dois vieram do CPC, o Centro Popular de Cultura da União Nacional de Estudantes, UNE. Acreditavam numa arte popular e engajada. Esse filme tem a cara deles. Garota rompe com namorado rico para se ligar a jovem pobre, e batalhador. A família dela não aprova a união. Com boas observações humanas e sociais sobre os personagens – e o meio em que vivem –, o filme beneficia-se da participação de Fernanda Montenegro e Jorge Dória, já reconhecidos como grandes atores. É o tipo do filme que vale resgatar. Revela, com sutileza, o Brasil da ditadura, naquele ano que seria marcado pela conquista da Copa, no México.

Canal Brasil, 0 H. Reprise, Colorido, 99 min.

Rocky, Um Lutador

Rocky. (Eua, 1976.) Dir. de John G. Avildsen, com Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young, Burgess Meredith.

A emissora apresenta 3 filmes da série famosa, e depois do 1, que venceu o prêmio da Academia, traz também o 2 (20 h) e o 5 (22h10). Uma overdose de Stallone, para os fãs do astro.

PARAMOUNT, 17H50. Reprise, Colorido, 122 min.

Alien, o Oitavo Passageiro

Alien. ((Eua. 1979.) Dir. de Ridley Scott, com Sigourney Weaver, Tom Skerritt, Harry Dean Stanton.

Outra série e, depois do 1, a emissora apresenta o 2, de James Cameron (22h) e o 3, de David Fincher (0h30). Cada um melhor que o outro e Sigourney brilha em todos.

Telecine Cult, 17H50. Reprise, Colorido, 117 min.

Streaming

AÇÃO

Vingadores – Era de Ultron

Ainda que seja o mais fraco dos Vingadores, Era de Ultron é vital para entender a situação atual dos heróis da Marvel. E, claro, é bem divertido.

NETFLIX, 2015, 142 min.

TERROR

Mimic

Aprofunda a história de uma lenda sul-coreana, semelhante ao bicho-papão, que imita as vozes de humanos para se alimentar de crianças. Interessante e diferente.

ITUNES, 2018, 100 min.

SUSPENSE

Os Olhos de Júlia

Júlia está ficando cega. Mas quando sua irmã gêmea morre, e a polícia suspeita de suicídio, ela não acredita e corre perigo ao buscar a verdade.

Telecine Play, 2010, 115 min.

DVD

Rock Hudson e Gina Lollobrigida conhecem-se e casam, impulsivamente. Separam-se e, anos depois, se reencontram para tentar de novo. A guerra dos sexos por um diretor e roteirista que dedicou vários filmes ao tema. O elenco ajuda a garantir o interesse.

Crianças

FANTASIA

As Crônicas de Nárnia – A Viagem do Peregrino da Alvorada

Lucy, Edmond e Eustace unem-se ao rei Cáspian para aventura na embarcação do título. Movimentado, enche os olhos.

Telecine Fun, 16H40. Reprise. Colorido, 115 min.