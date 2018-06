Filmes

O Papai Playboy

The Pleasure of His Company. (EUA, 1961.) Dir. de George Seaton, com Fred Astaire, Lilli Palmer, Debbie Reynolds.

Não existe cinéfilo que desconheça a história sobre como Ruth de Souza esteve a um passo de vencer o prêmio de melhor atriz, em Veneza, por Sinhá Moça. Foi derrotada por Lilli Palmer. Lilli! Nascida na Polônia, ela foi uma atriz alemã. Fez carreira em Hollywood. Por volta de 1960, emendou dois filmes com o diretor Seaton, essa comédia romântica e o posterior O Falso Traidor, um drama de guerra. Os críticos até hoje se perguntam de onde vem o prestígio de Seaton. Ele certamente não foi um grande, mas enumerou sucessos de público e crítica. A cena forte de O Falso Traidor é quando William Holden assiste, impotente, ao fuzilamento de Lilli pelos nazistas, que querem forçá-lo a abandonar a posição de agente duplo. O tom aqui é mais ameno. Pai milionário vive a vida como se fosse uma festa. Quando a filha (Debbie) está para se casar, ele reaparece. Não aprova o noivo. A confusão está formada.

Telecine Cult, 13h35. Reprise, colorido, 115 min.

VEJA TAMBÉM

O Último Metrô

Le Dernier Metro. (França, 1980.) Dir. de François Truffaut, com Catherine Deneuve, Gérard Depardieu.

Na França ocupada, diretor precisa se esconder dos nazistas. E vê a mulher ser cortejada pelo astro da companhia. Chuva de César (o Oscar francês) num clássico de Truffaut.

Telecine Cult, 9h45. Reprise, colorido, 133 min.

Meu Rei

Mon Roi. (Fr., 2015.) Dir. de Maïvenn, com Vincent Cassel, Emmanuelle Bercot.

Em pleno Festival Varilux – nos cinemas –, a TV paga também celebra o cinema francês. Um homem, uma mulher e ela se submete a todos os caprichos dele, que vira o seu rei. Emmanuelle foi melhor atriz em Cannes.

Telecine Cult, 17h25. Reprise, colorido, 130 min.

Streaming

Aos Teus Olhos

Ao estilo do longa A Caça, o ótimo Aos Teus Olhos mostra a perversidade das redes sociais num caso complexo de abuso infantil. Filmaço.

NOW, 2018, 87 min.

AÇÃO

Os Intocáveis

No drama criminal de Brian de Palma, nada impedirá Eliot Ness de capturar o lendário Al Capone, mesmo que isso signifique romper algumas regras. Filmaço. Com Sean Connery, Robert De Niro e Kevin Costner.

Netflix, 1987, 119 min.

COMÉDIA

Os Simpsons: O Filme

Divertidíssimo, o longa-metragem dos Simpsons mostra Springfield sitiada por conta de uma redoma invisível. É para gargalhar.

Telecine Play, 2007, 86 min.

Matheus Mans

DVD

A PISTOLA DO MAL

EUA, 1968. Dir. de Jerry Thorpe. Classicline. R$ 29,90

Glenn Ford parte em busca dos índios que sequestraram sua mulher e filhas. Arthur Kennedy o acompanha, mas cuidado. Seus objetivos são sinistros. No mítico 68, nada restara da nobreza do western. A desmistificação do gênero apontava para um mundo caótico.

Crianças

ANIMAÇÃO

A Era do Gelo – O Big Bang

Uma nova trapalhada de Scat, em busca de sua avelã, provoca cataclismo cósmico. Manny, Ellie, Diego, Shira e Sid tentam salvar a vida na Terra.

Telecine Fun, 16h45. Reprise, colorido, 100 min.