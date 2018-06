Filmes

Scarface

Scarface. (EUA, 1983). Dir. de Brian De Palma, com Al Pacino, Michelle Pfeiffer, F. Murray Abraham.

Refugiado cubano não mede esforços para subir no mundo do crime. Começa como matador de aluguel, trabalhando para um grande traficante, até conseguir eliminar seu patrão e virar o maior traficante da Flórida. Ao mesmo tempo mantém relação incestuosa, impedindo que qualquer homem se aproxime da irmã. Filme extremamente violento, com Pacino passando boa parte dos minutos finais com o nariz manchado de cocaína. Um prólogo quase documental nos situa na Cuba do início da década de 1980, quando 125 mil cubanos foram despachados por Fidel aos EUA, que aproveita para enviar a nata dos criminosos. Entre eles, está Antonio “Tony” Montana, um metido a valentão que persegue a todo custo o sonho americano. De Palma revela a opulência do mundo do crime alimentado pelas drogas e a cena final é um exemplo de sua bela opulência.

TCM, 22h. Reprise, colorido, 170 min.

VEJA TAMBÉM

Os Miseráveis

Les Misérables. (EUA, 2012). Dir. de Tom Hooper, com Hugh Jackman.

Na França do século 19, o ex-prisioneiro Jean Valjean é perseguido pelo policial Javert depois de violar sua liberdade condicional. Feliz versão do musical que fez sucesso em todo o mundo. Um belo trabalho.

Telecine Touch, 11h. Reprise, colorido, 165 min.

Stelinha

(Brasil, 1990). Dir. de Miguel Faria Jr., com Ester Góes, Marcos Palmeira.

Stelinha foi uma cantora de sucesso na época do rádio. Hoje decadente, se envolve com um jovem roqueiro, que resolve ajudá-la a voltar a cantar. Um belo e delicado trabalho de Ester Góes.

Canal Brasil, 15h30. Reprise, colorido, 189 min.

Veja a programação da TV aberta

Veja a programação da TV fechada

Streaming

Chocante

Comédia nacional que surpreende. Acompanha a retomada de uma boy band dos anos 1980. Diverte e tem boas músicas.

Looke, 2017, 94 min.

SÉRIE

Somebody Feed Phil

Criador de Raymond e Companhia, Phil Rosenthal roda o mundo explorando a cultura e a culinária de cidades como Bangcoc, Lisboa e Cidade do México. Divertido.

Netflix, 2018, 55 min.

DRAMA

O Segredo da Massa

Um senhor judeu luta pra manter a padaria de sua família aberta. Quando ele contrata um jovem muçulmano como aprendiz, uma amizade inesperada surge entre os dois.

Telecine Play, 2015, 92 min.

Matheus Mans

DVD

O FILME DA MINHA VIDA

Direção e interpretação: Selton Mello

Inspirado na obra de Antonio Skármeta, o filme acompanha a volta do jovem Tony Terranova à cidadezinha de Remanso e descobre que seu pai voltou para a França sem explicações. O amadurecimento, com o cinema como pano de fundo descortinando sonhos, incertezas.

Crianças

ANIMAÇÃO

Anastasia

A única recordação que Anya tem da família é uma medalha. Ao encontrar dois rapazes, ela tem a chance de reencontrar os entes e descobrir que é a princesa russa Anastasia.

Telecine Fun, 13h25. Reprise, colorido, 100 min.