Filmes

Cães de Aluguel

Reservoir Dogs. (EUA, 1992.) Dir. e Interpretação de Quentin Tarantino, com Harvey Keitel, Tim Rotrh, Steve Buscemi, Chris Penn, Michael Madsen.

Os homens de preto de Tarantino unem-se para preparar e executar assalto a joalheria. E todos se tratam por nomes de cores – Mr. White, Pink, Blue, Orange, Brown, etc. Tarantino ia fazer o filme por uma ninharia – US$ 30 mil – quando a entrada de Harvey Keitel turbinou o projeto e a produção saltou para US$ 1,5 milhão. Surgia aqui uma das grandes características do autor, que ele iria aprimorar no filme seguinte, Pulp Fiction/Tempo de Violência. O diálogo vivo, não necessariamente conectado com a evolução da história. Sendo um filme de assalto, Cães de Aluguel desconcertou porque o roubo, propriamente dito, não é mostrado. As pessoas conversam, mas é um fato que, no final, sabemos bastante sobre elas, e justamente por essas informações meio aleatórias. No limite, o filme definiu o conceito ‘tarantiniano’.

Telecine Cult, 22 h. Reprise, colorido, 99 min.

Dois Filhos de Francisco

(Brasil, 2005.) Dir. de Breno Silveira, com Ângelo Antônio, Dira Paes, José Dumont.

A história de Zezé di Camargo e Luciano contada do ângulo do pai da dupla. Como Seu Francisco realizou o sonho de fazer dos filhos ídolos do Brasil. Uma memorável atuação de Ângelo Antônio, no papel de sua vida.

Canal Brasil, 13h30. Reprise, colorido, 132 min.

Dia de Pagamento

Pay Day. (EUA, 1922.) Dir. e Interpretação de Charles Chaplin, com Phyllis Allen, Mack Swain.

Uma das obras-primas do grande Chaplin. Pedreiro recebe o pagamento e tenta driblar a vigilância da mulher para aproveitar um pouco. Humor visual, gestual.

Telecine Cult, 1h35. Reprise, P&B, 21 min.

Streaming

Ratatouille

O ratinho Remy sempre admirou um renomado chef e, assim, desenvolveu o gosto pela gastronomia. Mas a família dele não aprova essa paixão.

Netflix, 2007, 111 min.

DRAMA

A Música do Silêncio

Cinebiografia do famoso tenor Andrea Bocelli, que teve uma grave doença aos 12 anos, perdendo a visão, e que se ancorou na música para superar os desafios.

Itunes, 2018, 115 min.

COMÉDIA

Os Parças

Filme nacional com Tom Cavalcante e Whindersson Nunes, Os Parças mostra um grupo de amigos que tenta organizar a festa do maior contrabandista da 25 de Março.

Telecine Play, 2017, 100 min.

Matheus Mans

DVD

A CANOA FUROU

EUA, 1959. Com Jerry Lewis.

Jerry ia se converter em diretor – no ano seguinte, com O Mensageiro Trapalhão – quando fez essa comédia sobre marujo que afunda navio e, no dia do casamento, recebe a intimação para pagar pelo prejuízo. A noiva vai fazer de tudo para não perder a lua de mel.

Crianças

FANTASIA

Harry Potter e o Cálice de Fogo

O pequeno bruxo consegue se inscrever para participar do Torneio Tribruxo, que promete agitar Hogswarts.

Warner, 18h09. Reprise, colorido, 157 min.