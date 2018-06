Filmes na TV

Brava Gente Brasileira

(Brasil, 2000.) Dir. de Lúcia Murat, com Diego Infante, Luciana Rigeira, Buza Ferraz, Leonardo Villar, Floriano Peixoto.

Há quase 20 anos, no lançamento desse filme, a diretora Lúcia Murat já advertia sobre a importância de seu tema. “É sobre a dificuldade de se lidar com as diferenças”, dizia. A história, que se passa no Brasil colonial, mostra a chegada de uma equipe portuguesa que vem mapear – literalmente, cartografar – o território recém-descoberto. O grupo é liderado por um aristocrata de finas maneiras, mas os homens que o cercam são bárbaros. Nas proximidades do local do desembarque, há uma tribo de índios. Celebra-se um casamento. Os colonizadores promovem um banho de sangue – e estupram a noiva. A partir daí começa a guerra com os índios. Foi o primeiro encontro de Lúcia com os cadiuéus. Anos depois, a diretora fez o documentário A Nação Que Não Esperou por Deus, sobre o avanço de evangélicos e pecuaristas no território dos índios.

Canal Brasil, 22 H. Reprise, Colorido, 104 min.

Patton – Rebelde ou Herói?

Patton. (Eua, 1971. ). Dir. de Franklin J. Schaffner, com George C. Scott, Karl Malden, Stephen Young, Michael Strong.

Chuva de Oscars, incluindo filme, diretor e ator, para a cinebiografia do controvertido militar norte-americano. A cena inicial é impactante. Não perdeu nada de sua força.

Telecine Cult, 19 H. Reprise, Colorido, 172 min.

A Última Tentação de Cristo

The Last Temptation Of Christ. (Eua, 1988.) Dir. de Martin Scorsese, com Willem Dafoe, Harvey Keitel, Harry Dean Stanton, David Bowie.

Cristo, na cruz, renuncia à sua essência divina e tem o sonho profano – casar-se com Maria Madalena, ter filhos. Cenas impressionantes.

Telecine Cult, 0H59. Reprise, Colorido, 164 min.

Streaming

SÉRIE

Brinquedos que marcaram época

Esta série documental de quatro episódios discute a criação de brinquedos históricos, como Barbie e G.I. Joe. Essencial.

Netflix, 2018, 45 min.

DRAMA

A Garota Desconhecida

Uma jovem médica deixa de atender uma paciente que, um dia depois, aparece morta perto da clínica. Tomada pela culpa, ela começa a investigar as causas da morte.

Telecine Play, 2016, 106 min.

AÇÃO

Logan Lucky

Mistura de ação com comédia, Logan Lucky mostra as tentativas de dois estranhos irmãos em roubar os cofres da Nascar. Divertido.

NETFLIX, 2017, 118 min.

DVD

A ESCOLHA DE SOFIA

Dir.: Alan J. Pakula, com Meryl Streep. Classicline

O diretor Pakula adapta o best-seller de William Styron para se manter fiel ao seu tema da quebra de confiança. Dilacerante – uma judia-polonesa forçada a fazer uma escolha terrível durante o Holocausto. Meryl Streep venceu o Oscar como melhor atriz.

Crianças

AVENTURA

Caninos Brancos

Ethan Hawke e Klaus Maria Brandauer são coadjuvantes na história adaptada do livro de Jack London, sobre cão branco, meio lobo, que sobrevive à violência - como animal de carga e de luta - durante a corrida do ouro no Alasca.

Telecine Fun, 14H35. Reprise, Colorido, 109 min.