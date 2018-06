Filmes

O Sétimo Selo

Det Sjunde Inseglet. (Suécia, 1957.) Dir. de Ingmar Bergman, com Max Von Sydow, Bengt Ekerot, Bibi Andersson, Gunnar Bjornstrand.

Completam-se em julho – dia 14 – os 100 anos de nascimento de Ingmar Bergman. Cannes, que, em 1995, atribuiu ao diretor a Palma das Palmas, acaba de homenagear o grande cineasta. Cannes Classics exibiu a versão restaurada de O Sétimo Selo e dois documentários sobre o artista. Um deles, Bergman – Um Ano em Uma Vida, de Jane Magnusson, volta-se para aquele 1957 em que ele, no auge, realizou O Sétimo Selo, Morangos Silvestres e No Limiar da Vida e ainda somou grandes montagens teatrais. Aqui, o cavaleiro vindo das Cruzadas encontra a morte. Tenta adiar o inevitável, por meio de partida de xadrez. Cruzam uma procissão, um circo itinerante. Bergman fornece sua versão da Sagrada Família. As imagens restauradas, em Cannes, talvez fossem ainda mais belas, mas o filme, mesmo sem elas, é imenso.

Telecine Cult, 18h25. Reprise, P&B, 96 min.

Os Dias com Ele

(Brasil, 2014). Dir. de Maria Clara Escobar.

Um dos filmes que, nesses anos todos, fizeram a diferença na Mostra Aurora, de Tiradentes, como vitrine do melhor da produção autoral e independente nacional. A diretora e seu pai, o filósofo Carlos Henrique Escobar. O que nunca foi dito é revelado.

Canal Brasil, 15h40. Reprise, colorido, 107 min.

Cassino

Casino. (EUA, 1995.) Dir. de Martin Scorsese, com Robert De Niro, Joe Pesci, Sharon Stone, James Woods.

De Niro é contratado para administrar um cassino em Las Vegas. Joe Pesci o assessora, os dois se envolvem com Sharon Stone e a confusão está formada.

TCM, 22 horas. Reprise, colorido, 178 min.

Streaming

ANIMAÇÃO

Monstros S. A.

Esta clássica animação da Pixar mostra as confusões dos monstros Sulley e Mike que abrigam, ilegalmente, uma criança humana.

Netflix, 2001, 93 min.

NACIONAL

Quase Memória

Ruy Guerra adapta o clássico livro de Carlos Heitor Cony numa história onírica e cheia de fantasia. É bem diferente do romance, mas muito bom.

Now, 2018, 98 min.

DRAMA

Um Homem Entre Gigantes

Will Smith é um neuropatologista forense (Dr. Bennet Omalu) que estuda a mente de jogadores de futebol americano e, assim, começa a perceber um perigoso padrão.

Telecine Play, 2015, 120 min.

DVD

A Honra Do Poderoso Prizzi

EUA, 1985. Dir. de John Huston.

Jack Nicholson e Kathleen Turner são assassinos a soldo da Máfia, e um é contratado para matar o outro. Penúltimo filme de Huston, o último foi Os Vivos e os Mortos, no mesmo ano de sua morte, 1987. Anjelica Huston, filha do diretor, venceu o Oscar de coadjuvante.

Crianças

COMÉDIA

Dr. Dolittle

Eddie Murphy inspirou-se na fantasia musical com Rex Harrison, dos anos 1960, e iniciou série sobre veterinário que consegue falar com animais.

Telecine Fun, 13h40. Reprise, colorido, 85 min.