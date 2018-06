FILMES

Dromedário no Asfalto

(Brasil, 2014.) Dir. de Gilson Vargas, com Marcos Contreras, Laura Schneider, Ruben Coletto.

Existem momentos pungentes no belo longa de Gilson Vargas. Após a morte da mãe, um homem resolve decifrar o mistério de sua existência, partindo em busca do pai. Atravessa a fronteira e entra no Uruguai numa jornada de (auto)descoberta. Marcos Contreras, que faz o papel, é um tipo grandalhão. O trabalho de direção e interpretação lhe impõe quase um encolhimento. O diretor Vargas quer descobrir a sua fragilidade, não a força. Nosso homem cruza com diferentes pessoas. Com algumas há uma inesperada troca de afeto. O que é o cinema? Para Vargas e seu ator o objetivo, rigorosamente intimista, é mostrar como pode ser difícil encarar o desafio do autoconhecimento. Certas jornadas podem ser dolorosas. Não são menos necessárias. A trilha, composta pelo diretor, contribui para o clima. Desenha um sentimento de solidão, que o silêncio intensifica.

Canal Brasil, 18h. Reprise, colorido, 85 min.

VEJA TAMBÉM

Da Terra Nascem os Homens

The Big Country. (EUA, 1958.) Dir. de William Wyler, com Gregory Peck, Jean Simmons, Charlton Heston, Burl Ives, Carroll Baker.

Almofadinha do Leste envolve-se na disputa de clãs por extensões de terras no Velho Oeste. Uma das mais belas trilhas de westerns.

Telecine Cult, 19h. Reprise, colorido.

Os Brutos Também Amam

Shane. (Eua, 1953.) Dir. de George Stevens, com Alan Ladd, Van Heflin, Jean Arthur, Brandon de Wilde, Jack Palance.

Pistoleiro ajuda comunidade a preservar suas terras e tudo é visto pelo olhar do garoto, Joey/Brandon De Wilde, que idolatra o mítico Shane/Alan Ladd.

Telecine Cult, 0h05. Reprise, colorido,118 min.

STREAMING

DRAMA

Arábia

Filmaço nacional de 2018, Arábia mostra a condição de vida de trabalhadores à margem da sociedade. Indispensável.

NOW, 2018, 97 min.

DOCUMENTÁRIO

Making Fun: The True Story of Funko

Na mesma linha da série de brinquedos que entrou para a história, este filme mostra a trajetória dos brinquedos da Funko. Interessante.

Netflix, 2018, 99 min.

COMÉDIA

A Última Palavra

Harriet é uma mulher de negócios supercontroladora que decide escrever um obituário contando seus grandes feitos enquanto tenta reescrever sua história. Com Amanda Seyfried e Shirley MacLaine.

Telecine Play, 2017, 105 min.

DVD

GREASE – NOS TEMPOS DA BRILHANTINA

EUA, 78.

A edição comemorativa em Blu-Ray dos 40 anos do musical com John Travolta e Olivia Newton-John inclui livreto e até fone de ouvido. Nos idealizados anos 1950, Travolta e Olivia apaixonam-se, mas o clima é hostil, com guerras de gangues. Números clássicos.

CRIANÇAS

COMÉDIA

O Cavaleiro Didi e a Princesa Lili

Renato Aragão salva a princesa Lili (sua filha Lívian) do vilão que quer impedir que ela se case por amor com plebeu.

Telecine Fun, 20h20. Reprise, colorido,100 min.