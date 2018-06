FILMES

A Legião Perdida

The Eagle. (Inglaterra, 2011.) Dir. de Kevin Macdonald, com Channing Tatum, Jamie Bell, Donald Sutherland, Mark Strong.

Filme baseia-se num suposto enigma histórico – o desaparecimento da Nona Legião de Roma na Bretanha, no século 2.º. Channing Tatum faz o filho do comandante da legião desaparecida e volta à região para restaurar o nome da família. Mas nada sai como ele planejou. Sua legião é derrotada em novo ataque, ele é ferido. É quando houve os rumores de que a águia romana – a efígie da nona legião? – está sendo adorada por uma distante tribo celta. Restaurar a águia torna-se a sua obsessão. Alternando documentário e ficção, o inglês Macdonald tem uma direção de cena forte e surpreende com narrativas intensas e críticas. O relato é sombrio e nada espetacular, centrado no antagonismo de Tatum e Jamie Bell, que também busca, e por outro motivo, restaurar a honra de seu pai. No limite, a discussão sobre honra é também sobre família.

FX, 22h. Reprise, colorido, 114 min.

Stelinha

(Brasil, 1990 ). Dir. de Miguel Faria Jr., com Esther Góes, Marcos Palmeira, Lília Cabral.

Em um ano difícil para o cinema brasileiro, Stelinha fez o rapa no Festival de Gramado. Chuva de Kikitos para a história da cantora decadente que se liga a roqueiro em ascensão.

Canal Brasil, 19h30. Reprise, colorido, 121 min.

Ninfomaníaca - Vol. 2

Nymphomaniac - Volume 2. (Dinamarca, 2013.) Dir. de Lars Von Trier, com Charlotte Gainsbourg, Stellan Skarsgaard.

O 2.º volume da saga de uma mulher que se destrói pelo sexo. Um filme polêmico de um autor que sempre cultivou a controvérsia.

Telecine Cult, 1h45. Reprise, colorido, 123 min.

STREAMING

SÉRIE

Gênio Diabólico

Série documental de apenas quatro episódio mostra a estranha, bizarra e assustadora história de um assalto a banco. É o pior do ser humano.

Netflix, 2018, 45 min.

ROMANCE

Para Sempre

Paige e Leo são recém-casados e apaixonados, até que sofrem um acidente de carro e ela perde parte da memória. Agora, não tem ideia de quem seja o seu marido.

Telecine Play, 2012, 102 min.

DRAMA

A Vida em Espera

Filme interessantíssimo que faz um bom estudo de personagem: um homem surta e desiste da vida que leva, ficando escondido no sótão de casa sem a família saber.

Itunes, 2018, 106 min.

DVD

AEROPORTO

EUA, 1971. Dir. de George Seaton, com Burt Lancaster.

Baseado no best seller de Arthur Hailey, o filme deu origem a série. Hoje é hilário pela facilidade com que homem desesperado consegue pôr bomba a bordo. Oscar de coadjuvante para Helen Hayes, que já vencera o prêmio por O Pecado de Madelon Claudel, em 1932.

CRIANÇAS

ANIMAÇÃO

O Rei Leão

Um filhote de leão vê o pai morrer, vítima de uma armadilha do tio cruel. Mas, com algumas ajudas, ele voltará a reinar na savana africana.

Telecine Fun, 20h20. Reprise, colorido, 89 min.