FILMES

O Som ao Redor

(Brasil, 2012.) Dir. de Kleber Mendonça Filho, com Irandhir Santos, Maeve Jinkings, Irma Brown, Waldemar Solha.

Um dos filmes brasileiros de maior prestígio, nacional e internacional, tornou-se alvo de uma áspera polêmica envolvendo seu diretor e o MinC. Kleber Mendonça está sendo instado a devolver dinheiro público, por supostas irregularidades durante a captação de seu filme que até foi indicado, com o aval do MinC, para representar o Brasil no Oscar. Kleber queixa-se de perseguição política. O ministério – o ministro – ofende-se. O filme, agora suspeito, teve toda uma consultoria jurídica avalizada na época. O assunto parece longe de se esgotar, mas O Som ao Redor, de volta à TV paga, somente reafirma a importância do diretor. O filme é sobre uma comunidade de alta classe média do Recife que contrata seguranças para manter o local fechado, e seguro. O efeito resultante não é exatamente esse. Afloram as tensões sociais.

Canal Brasil, 22h. Reprise, colorido, 131 min.

Onze Homens e Um Segredo

Ocean’s Eleven. (EUA, 2001 ) Dir. de Steven Soderbergh, com George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon.

O remake do policial de Lewis Milestone com Sinatra deu origem a uma série com Doze Homens e Outro Segredo, Treze Homens e Um Novo Segredo. Todos voltam à TV neste sábado.

Warner, a partir das 15h58. Reprise, colorido.

O Caminho das Nuvens

(Brasil, 2003.) Dir. de Vicente Amorim, com Wagner Moura, Cláudia Abreu.

Baseado na história real de homem que atravessa o Brasil de bicicleta com a família, sonhando com uma vida melhor na Região Sudeste. Ótimo elenco e canções de Roberto Carlos que fornecem a trilha.

Canal Brasil, 19h30. Reprise, colorido, 147 min.

STREAMING

DRAMA

O Motorista de Táxi

A verídica e emocionante história de um motorista de táxi de Seul que aceita levar um jornalista para uma perigosa zona de conflito.

Itunes, 2018, 137 min.

ANIMAÇÃO

Carros 3

Longe de ser o melhor da Pixar, mas Carros 3 recupera um pouco da imagem da franquia. Mostra Relâmpago McQueen numa nova fase da carreira.

Telecine Play, 2017, 98 min.

DRAMA

Contando os Segundos

Em uma fila enorme, sete desconhecidos esperam numa clínica pelo resultado de seus testes de HIV, que seria revelado no mesmo dia. A cada minuto que passa, a tensão e o nervosismo só aumentam.

Netflix, 2016, 101 min.

DVD

TRAMA FANTASMA

Ingl., 2017. Dir. de Paul Thomas Anderson.

Daniel Day-Lewis faz estilista que mantém relação conturbada com a irmã e a nova modelo, que tem personalidade própria e se recusa a ser somente uma musa, como suas antecessoras. Um grande filme e uma interpretação excepcional de Lesley Manville, como a irmã.

CRIANÇAS

FANTASIA

O Fada do Dente

Dwayne Johnson é jogador que arrebenta os adversários. Seu castigo é passar uma semana como guarda-costas de menina que está trocando os dentes.

Telecine Fun, 18h05. Reprise, Colorido, 101 min.