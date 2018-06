FILMES

A Força do Destino

An Officer And a Gentleman. (EUA, 1982.) Dir. de Taylor Hackford, com Richard Gere, Debra Winger, Louis Gossett Jr., David Keith.

Se fosse possível ingressar numa máquina do tempo talvez ficasse mais fácil para o espectador de 2018 perceber porque o de 1982 transformou esse filme num sucesso imenso, talvez um fenômeno. Há 36 anos, já era um romance anacrônico, uma história de amor à moda antiga. O garoto ingressa na academia militar. Sonha ser oficial, mas tromba com o sargento instrutor. Envolve-se com a garçonete, para quem é uma espécie de príncipe encantado. Um oficial e um cavalheiro. O cinema já tinha contado histórias parecidas, e o diferencial do diretor Hackford foi um certo realismo. Os personagens falam uma linguagem crua, cheia de palavrões – e nada disso era frequente na época. Richard Gere realiza o sonho de Debra Winger. O empoderamento feminino veio mudar esse foco. As mulheres não sonham mais com príncipes. Será?

TCM, 22h. Reprise, Colorido, 122 min.

Saneamento Básico – O Filme

(Brasil, 2007 ) Dir. de Jorge Furtado, com Wagner Moura, Lázaro Ramos, Camila Pitanga, Fernanda Torres, Bruno Garcia.

Habitantes de uma cidadezinha do RS descobrem que é mais fácil conseguir dinheiro para fazer um filme do que para resolver o problema do saneamento básico. Grande diversão.

Canal Brasil, 15h30. Reprise, Colorido, 112 min.

O Quatrilho

(Brasil, 1995) Dir. de Fábio Barreto, com Glória Pires, Patrícia Pillar, Bruno Campos, Alexandre Paternost.

Troca de casais numa comunidade italiana no RS, por volta de 1910. Baseado em livro. Muito bem produzido e interpretado, indicado para o Oscar de filme estrangeiro.

Canal Brasil, 0h15. Reprise, Colorido, 92 min.

STREAMING

BIOGRAFIA

Borg vs. McEnroe

Em 1980, o mundo esperava a consagração do sueco Björn Borg no tênis. No entanto, um rival norte-americano de 20 anos ameaça o reinado do maior tenista da época.

Itunes, 2017, 107 min.

SÉRIE

Brave Miss World

Impactante série documental, Brave Miss World mostra a forte história da Miss Universo estuprada semanas antes da coroação.

Netflix, 2013, 88 min.

COMÉDIA

Tal Mãe, Tal Filha

Mãe e filha completamente diferentes uma da outra. Quando elas engravidam quase ao mesmo tempo, as oposições ficam ainda mais evidentes. Engraçadinho.

Telecine Play, 2017, 94 min.

DVD

A NOVA VIAGEM DE SIMBAD

Distribuição: Classicline R$ 26,91

John Philip Law, como Simbad, o lendário marinheiro, lança-se aos mares com a bela escrava Caroline Munro. Enfrentam perigos – e os efeitos de Ray Harryhausen seguem sendo os principais atrativos da produção. Foi um pioneiro importantíssimo.

CRIANÇAS

FANTASIA

Zathura

Baseado no livro de Chris Van Allsburg (de Jumanji), o filme conta a história de crianças sugadas para dentro de um jogo. Perdem-se no espaço, e encontram um misterioso astronauta.

FOX, 14h10. Reprise, Colorido, 114 min.