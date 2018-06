Filmes

Platoon

Platoon. (EUA, 1986.) Dir. de Oliver Stone, com Sacharlie Sheen, Willem Dafoe, Tom Berenger, John C. Mcginley, Johnny Depp, Forest Whitaker.

Oliver Stone é o primeiro a reconhecer que sua obra começa com esse filme. O batismo de fogo de um recruta no Vietnã. Foi o que ocorreu, na vida, com o próprio Stone e o choque com a realidade da guerra foi decisivo na sua formação. Charlie Sheen interpreta o personagem que tem muito de autobiográfico do diretor. Vive dividido, sofrendo a influência dos dois sargentos, o bom e o mau. Willem Dafoe e Tom Berenger foram indicados para o Oscar de coadjuvante, mas nenhum levou. Stone já recebera um Oscar de roteiro adaptado por O Expresso da Meia-Noite, nos anos 1970. Venceu dessa vez filme, direção, som e montagem. A guerra de Platoon é caótica, confusa. Sem heróis, muito menos o herói hollywoodiano tradicional, apenas um garoto movido pelo patriotismo e que se decepciona profundamente.

Telecine Cult, 22h. Reprise, colorido, 120 min.

VEJA TAMBÉM

Destinos Cruzados

Random Hearts. (EUA, 1999.) Dir. de Sydney Pollack, com Harrison Ford, Kristin Scott-Thomas, Charles S. Dutton.

Ford descobre que sua mulher tinha um amante e ambos morreram num acidente. O outro era marido de Kristin Scott-Thomas, política que concorre à reeleição. Os dois sentem-se atraídos, mas não podem assumir.

Paramount, 20h. Reprise, colorido, 132 min.

De Repente É Amor

A Lot Like Love. (EUA, 2005.) Dir. de Nigel Cole, com Ashton Kutcher, Amanda Peet, Meghan Markle.

Casal conhece-se durante um voo. Reencontram-se várias vezes. Difícil será assumir que a amizade virou amor. Kutcher, Amanda e Meghan Markle, que acaba de se casar com o príncipe Harry.

TCM, 20h11. Reprise, colorido, 107 min.

Streaming

DRAMA

O Livro de Henry

Susan cria sozinha seus dois filhos. Um dia, ela descobre que Henry escreveu um livro com um plano para resgatar sua amiga da escola que sofre maus-tratos do padrasto. Com Naomi Watts no elenco.

Telecine Play, 2017, 103 min.

SÉRIE

Explicando

Dinâmica série documental, Explicando desvenda temas modernos de um jeito leve e, às vezes, divertido. Episódios novos toda quarta.

Netflix, 2018, 17 min.

BIOGRAFIA

O Que te Faz Mais Forte

Mostra a trajetória de um homem que perde as pernas no atentado de Boston e, assim, vira um herói nacional – mesmo sem querer esse título.

Google Play, 2018, 118 min.

Matheus Mans

DVD

APENAS UM GAROTO EM NOVA YORK

EUA, 2017. Dir. de Marc Webb.

Marc Webb (O Espetacular Homem-Aranha) ama os amores jovens. Aqui, mostra Callum Turner como garoto que se envolve com a amante do pai (Kate Beckinsale e Pierce Brosnan). O que Jeff Bridges, que o impulsiona a se meter na vida dos adultos, tem a ver com isso?

Crianças

FANTASIA

Cinderela

A versão live action de Kenneth Branagh para a história da Gata Borralheira. Com Lily James e Richard Madden e Cate Blanchett como a madrasta. Ela é demais como malvada.

Telecine Fun, 18h05. Reprise, colorido, 105 min.