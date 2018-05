Luzes da Ribalta

Limelight. Eua, 1952.) Dir. e Interpretação de Charles Chaplin, com Claire Bloom, Sidney Chaplin, Buster Keaton.

Mais de um crítico considera esse filme a derradeira obra-prima do grande Chaplin. Ele faz velho artista de variedades, Calvero, que toma sob sua proteção aspirante a bailarina, Claire Bloom, que sofreu um colapso nervoso e não consegue dançar. Com o indiciamento de Chaplin pelo Comitê de Atividades Antiamericanas do Senado – e sua recusa a colaborar com o macarthismo –, o filme não chegou a estrear em Los Angeles, prejudicado que foi pelo exílio forçado do artista. Décadas depois, justamente o lançamento permitiu que Chaplin fosse homenageado pela Academia em 1972, quando o filme recebeu o Oscar de partitura, atribuído a Limelight. O conceito por trás da realização é a permanência da arte, que se perpetua muito além da morte dos artista. Chaplin tem um número muito engraçado com o lendário Buster Keaton, o homem que nunca ria. Fazem adestradores de pulgas.

Telecine Cult, 10H35. Reprise, P&B, 147 min.

VEJA TAMBÉM

A Luz entre Oceanos

The Light Between Oceans. (Eua, 2016.) Dir. de Derek Cianfance, com Michael Fassbender, Alicia Vikander

O faroleiro e sua mulher que não consegue ter filhos. O milagre do bebê que aparece misteriosamente. Fassbender e Alicia apaixonaram-se durante a filmagem, e isso imprime nas imagens.

Telecine Pipoca, 14 h. Reprise, Colorido, 133 min.

Cavalo de Guerra

The War Horse. (Eua, 2011.) Dir. de Steven Spielberg, com Jeremy Irvin.

A épica jornada de um garoto através da 1.ª Grande Guerra, para conseguir trazer seu cavalo de volta para casa. Spielberg e o mestre John Ford. Seus tributos ao grande diretor resultam sempre em obras excepcionais.

Telecine Touch, 20H20. Reprise, Colorido, 146 min.

Streaming

COMÉDIA

O Melhor Professor da Minha Vida

François Foucault, um professor de 40 anos, é forçado a aceitar uma transferência de um ano para um colégio nos subúrbios de Paris. Ótimo filme.

ITUNES, 2017, 106 min.

BIOGRAFIA

Adeus Christopher Robin’

Conta a difícil história da criança que inspirou a história do Ursinho Pooh. É surpreendente e interessante. Com Margot Robbie.

Google Play, 2017, 107 min.

DRAMA

A Qualquer Preço

Ao saber que não pode engravidar, uma executiva de sucesso resolve comprar um bebê e se envolve no perigoso submundo da prostituição infantil.

NETFLIX, 2014, 97 min.

Matheus Mans

DVD

O 1.º filme, As Aventuras de Paddington, havia sido uma deliciosa surpresa. Mas esse, precedido de expectativa, revelou-se melhor ainda. Na sua nova aventura, o ursinho enfrenta um vilão, e, no papel de astro decadente, Hugh Grant está ótimo, fazendo caricatura de si mesmo.

Crianças

ANIMAÇÃO

A Dama e O Vagabundo 2 – As Aventuras de Banzé

O filhote da Dama e do Vagabundo possui um encanto todo especial. É difícil, senão impossível, resistir às suas peraltices.

Telecine Fun, 8H55. Reprise, Colorido, 70 min.