Filmes

O Ovo da Serpente

The Serpent's Egg (EUA/ALE, 1977.) Dir. de Ingmar Bergman, com Liv Ullman, David Carradine, Heinz Bennent, Gert Froebe.

Completa-se neste ano, em 14 de julho, o centenário de nascimento de Ingmar Bergman. Em todo o mundo têm sido realizadas homenagens a um dos maiores autores do cinema. Além da versão restaurada de O Sétimo Selo, Cannes Classics exibiu dois documentários, Searching for Ingmar Bergman, de Margarethe Von Trotta, e Bergman – A Year in a Life, de Jane Magnusson. O melhor ano da vida de Bergman foi 1958, quando ele estava no auge como homem e artista. O pior foi 1976, quando Bergman foi indiciado por fraude pelo fisco sueco. Ele se refugiou na Alemanha. Sentia-se humilhado, injustiçado. Nesse quadro nasceu seu filme em língua inglesa, O Ovo da Serpente. A gênese do nazismo. Em Berlim, 1923, num quadro de desemprego feroz, trapezista judeu sofre as perseguições raciais. O irmão suicida-se, ele se envolve com a cunhada.

Telecine Cult, 17h45. Reprise, colorido, 120 min.

Sr. e Sra. Adelman

M. & Mme. Adelman (FR, 2017). Dir. Nicolas Bedos, com Doria Tillier e Nicolas Bedos

Mulher enterra o marido, um escritor consagrado e, na sequência, concede entrevista demolindo a imagem dele. E se ele tiver sido só uma fraude monumental? Casados na vida real, Doria e Bedos vêm da stand up.

Telecine Cult, 12h05. Reprise, colorido, 120 min.

Como Nossos Pais

(Brasil, 2017). Dir. de Laís Bodanzky, com Mareia Ribeiro, Paulo Vilhena, Clarisse Abujamra, Jorge Mautner.

A crise de um casal, mas o foco é a relação da mulher com os pais – mãe libertária, pai irresponsável. Arrasou em Gramado do ano passado, vencendo quase tudo.

Telecine Touch, 20h20. Reprise, colorido, 106 min.

Streaming

ROMANCE

Hampstead

Uma viúva reencontra o amor ao entrar em contato com um vizinho que vive há 17 anos em uma cabana ilegal. Direção de Joel Hopkins, com Diane Keaton e Brendan Gleeson.

Telecine Play, 2017, 102 min.

SÉRIE

Divisão de Homicídios

Mostra o trabalho da divisão de homicídios ao redor do Brasil. Ótimo pra quem gostou de Investigação Criminal e Anatomia do Crime.

Netflix, 2013, 44 min.

DRAMA

O Insulto

Um simples conflito na rua acaba gerando uma intensa briga judicial entre um libanês e um palestino. Convencional, mas interessante. Direção de Ziad Doueiri.

Itunes, 2018, 113 min.

Matheus Mans

DVD

RODA GIGANTE

Dir. Woody Allen, com Kate Winslet. Imagem. R$39,90

O boicote a Woody Allen – o velho caso de abuso a seus filhos com Mia Farrow – atingiu com tudo um dos melhores filmes do autor. Em Coney Island, nos anos 1950, madrasta e enteada disputam a atenção de um salva-vidas metido a intelectual.

Crianças

ANIMAÇÃO

Meu Malvado Favorito 3

Vilão de TV volta para infernizar a vida de Gru, que, como se não bastasse, está às voltas com o irmão gêmeo, Drew. Ao redor do trio, os Minions aumentam a confusão.

Telecine Pipoca, 14h30. Reprise, colorido, 96 min.