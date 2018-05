Shivá – Uma semana e um dia

Shivá. (Israel, 2016.) Dir. de Asaph Polonsky, com Shai Avivi, Evgenia Dodina, Tomer Kapon.

Com exceção de festivais, o cinema israelense tem circulado pouco no País. De vez em quando aparece um Amos Gitai, um Eran Riklis. É a vez agora de Asaph Polonsky, e abordando um tema dos mais graves. Pode-se fazer humor do Shivá? É o luto de sete dias que se segue à perda de um ente querido. No caso, Polonsky aborda o dia seguinte à semana de luto. Um casal enterrou o filho. É hora de retomar a vida, mas com que forças? A mulher tem de voltar a lecionar. Sente-se estranha, e sente o estranhamento dos colegas. O marido finge que vai trabalhar, mas se esconde em casa para fumar um baseado. A mulher se enreda ao ter de aplicar uma prova. Surgem uns gatinhos. E uma salada oferecida pelos vizinhos engendra outro quiproquó. O excesso de incidentes talvez enfraqueça o conjunto. O melhor do filme diz à dificuldade de recomeçar.

Telecine Cult, 15H05. Reprise, Colorido, 98 min.

Eu, Eu Mesmo e Irene

Me, Myself & Irene. (Eua,2000.) Dir. de Bobby E Peter Farrelly, com Jim Carrey, Renne Zellweger, Anthony Anderson

Jim Carrey sofre de transtorno de dupla personalidade. Esquece de medicar-se e seus dois ‘eus’ brigam por amor a Zellweger. Os irmãos Farrelly – incorretos ou sentimentais?

Telecine Pipoca, 10h55. Reprise, Colorido, 130 min.

Eu os Declaro Marido e... Larry

I Now Pronounce You Chuck & Larry. (Eua, 2007.) Dir. de Dennis Duggan, com Adam Sandler, Jessica Biel, Kevin James

Dois amigos bombeiros. Um precisa de cobertura num caso de seguro e pede ao outro que se passe por seu companheiro. A história vaza. Incorreção política ou pura grosseria?

Telecine Fun, 13h55. Reprise, Colorido, 120 min

DRAMA

O Último Vice-Rei

Mostra a vida de Lorde Mountbatten, nomeado vice-rei da Índia em 1947, que tem responsabilidade de entregar o país para seu povo. Interessante história de um personagem pouco conhecido.

ITUNES, 2017, 106 min.

AÇÃO

O Legado Bourne

Primeiro filme da franquia sem Matt Damon. Neste, acompanhamos Jeremy Renner tentando escapar de uma conspiração. Com Rachel Weisz e Edward Norton.

Telecine Play, 2012, 130 min.

SÉRIE

Doctor Who’

Clássica série inglesa, Doctor Who acompanha as aventuras do Doutor entre o passado, presente e futuro.

LOOKE, 2005

Matheus Mans.

DVD

NA SELVA

EUA, 2017

A fase pós-Harry Poter tem sido difícil para Radcliffe, mesmo que ele se esforce em papéis ousados e/ou difíceis. Como esse. Três jovens viajam à Floresta Amazônica, mas contratam o guia errado e a aventura vira... terror. Baseado em história real.

Crianças

ANIMAÇÃO

A Era do Gelo

O primeiro da série que reuniu Manny, Diego e Sid em divertidas aventuras pré-históricas. Carlos Saldanha codirige. E o melhor, como em toda a série, é sempre o esquilo Scrat.

Telecine Fun, 10h45. Reprise, Colorido, 81 min.