Feitiço do Tempo

Groundhog Day. (Eua, 1993). Dir. de Harold Ramis, com Bill Murray, Andie Macdowell, Chris Elliott.

Repórter de TV, que faz previsões de meteorologia, viaja para uma pequena cidade para fazer reportagem sobre o inverno. Inesperadamente, ele entra numa fenda do tempo e vê o mesmo dia se repetir seguidamente. A angústia do herói não é só fugir desse ciclo fechado, mas também interferir em certos acontecimentos, que tenta mudar. Uma história surpreendente e interessante, em que o diretor Harold Ramis desenvolve conceitos filosóficos sofisticados com singular precisão. A surpresa vem do fato de que o diretor, formado na escola do humor irreverente do programa National Lampoon, nunca pareceu ter esse grau de ambição. Comédia curiosa, que fez muito sucesso justamente por se encaixar no tipo de humor de Bill Murray, ou seja, ele parece indiferente à loucura que o rodeia. Esse é um filme que ainda precisa ser devidamente valorizado.

TCM, 17H12. Reprise, Colorido, 100 min.

VEJA TAMBÉM

Duro de Matar

Die Hard. (Eua, 1988). Dir. de John Mctieman, com Bruce Willis, Alan Rickman

Detetive vai a Los Angeles para se encontrar com a esposa, que trabalha em uma empresa japonesa. Porém, ao chegar, percebe que o edifício está sendo assaltado por um bando de terroristas e atrapalha seus planos.

Telecine Action, 22h. Reprise, Colorido, 145 min.

Sobre Meninos e Lobos

Mystic River. (Eua, 2003). Dir. de Clint Eastwood, com Sean Penn, Tim Robbins.

Amizade de três garotos é abalada quando um deles é sequestrado e violentado. Após dias desaparecido, ele volta traumatizado. 25 anos depois, outro fato comovente:uma menina é brutalmente assassinada.

TCM, 23h54. Reprise, Colorido, 138 min.

Streaming

COMÉDIA

Eu, Deus e Bin Laden

Nicolas Cage é um homem que tem alucinações e, assim, decide sair sozinho para caçar o terrorista Osama Bin Laden.

LOOKE, 2016, 92 min.

TERROR

Madrugada dos Mortos

Uma praga assola os EUA, dominado por milhões de zumbis canibais. Um pequeno grupo de sobreviventes refugia-se em um shopping center. Bom filme do gênero.

NETFLIX, 2004, 100 min.

DRAMA

Demolição

Após a morte da esposa em um acidente de carro, um homem não consegue passar pelo luto. Para compreender seus sentimentos, ele repensa a vida procurando seus erros e se desfazendo da vida que tinha.

Telecine Play, 2015, 98 min.

Matheus Mans

DVD

CINDERELO SEM SAPATO

Direção: Frank Tashlin

Após a morte do marido, viúva trata bem os filhos, mas vê o enteado, Cinderelo, como um empregado. A vida dele muda quando surge o fado madrinho. Sátira que tem sua graça por conta principalmente da presença de Jerry Lewis. Por ele, a graça está garantida.

Crianças

FANTASIA

O Gato

Presos em casa por causa do tempo e vigiados por uma babá que só quer saber de dormir, irmãos recebem a visita inesperada de um gigantesco gato falante e bagunceiro.

Telecine Fun, 12h25. Reprise, Colorido, 90 min.