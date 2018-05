Filmes

007 Contra o Satânico Dr. No

Dr. No. (EUA, 1962). Dir. de Terence Young, com Sean Connery, Ursula Andress.

É com essa maravilhosa primeira aventura do agente secreto da rainha britânica que o Telecine Cult inicia seu Viradão James Bond – exibição de 17 filmes da franquia, que serão mostrados até domingo, em ordem cronológica. O motivo é a lembrança dos 110 anos de nascimento do criador do personagem, Ian Fleming. Às 10h35, Connery continua nas telas e vai parar na Rússia, em Moscou Contra 007. O próximo inimigo de Bond é destaque às 12h45 em 007 Contra Goldfinger. O especial continua às 14h45, com 007 Contra a Chantagem Atômica. Desta vez, o agente é enviado às Bahamas para impedir que um ataque nuclear destrua o mundo. Em seguida, 007 Só Se Vive Duas Vezes, destaque às 17h10. O sábado conta com outras aventuras do personagem: 007 – A Serviço Secreto de Sua Majestade, 007 – Os Diamantes São Eternos, Com 007 Viva e Deixe Morrer e 007 Contra o Homem com a Pistola de Ouro.

Telecine Cult, 8h30. Reprise, colorido, 125 min.

Gremlins

Gremlins. (EUA, 1984). Dir. de Joe Dante, com Zach Galligan, Phoebe Cates.

Um animal de estimação diferente gera uma legião de monstros violentos que transformam uma linda cidade em inferno. Misto de comédia e terror, que fez muito sucesso pelas atitudes incorretas dos monstros.

TCM, 20h13. Reprise, colorido, 107 min.

A Hora do Pesadelo

A Nightmare On Elm Street. (EUA, 1984). Dir.de Wes Craven, com Heather Langenkamp, Johnny Depp.

Grupo de adolescentes descobre que está tendo pesadelos sobre o mesmo fantasma, Fred Krueger, terrível ser que pode entrar nos sonhos dos garotos e matá-los.

TCM, 23h48. Reprise, colorido, 91 min.

Streaming

Armas na Mesa

Filmaço de 2017, pouco comentado, Armas na Mesa mostra os bastidores da política armamentista nos EUA. Jessica Chastain está deslumbrante.

Telecine Play, 2016, 130 min.

COMÉDIA

Mais uma página

A relação entre um professor de Johannesburgo e sua esposa jornalista é colocada à prova com a chegada de um escritor famoso e hedonista.

Netflix, 2018, 116 min.

SUSPENSE

O Sacrifício do Cervo Sagrado

É um filme estranho, perturbador e até difícil de entender. Mas tem uma inteligência por trás da história que surpreende. Com Colin Farrell e Nicole Kidman.

Google Play, 2018, 121 min.

DVD

BEAU GESTE

Direção: William Wellman

Três irmãos são adotados por uma senhora. Quando a vida se torna financeiramente difícil, ela vende seu mais precioso tesouro: a safira Lagoa Azul, mas a joia acaba roubada. Sentindo-se culpados, os três fogem, cada um acusando a si mesmo do crime.

Crianças

ANIMAÇÃO

A Era do Gelo

Durante a Era Glacial, um mamute, uma preguiça e um tigre-de-dente-de-sabre encontram um bebê esquimó e vivem grandes aventuras para devolvê-lo à sua tribo.

Telecine Fun, 14h50. Reprise, colorido, 90 min.