2 Filhos de Francisco

(Brasil, 2004). Dir. de Breno Silveira, com Ângelo Antônio, Dira Paes, Márcio Kieling, Thiago Mendonça.

A trajetória pessoal e artística de uma das mais famosas duplas de música sertaneja do Brasil, os irmãos Zezé Di Camargo e Luciano. Uma história de sofrimentos, mas coroada de sucesso e que tem em Francisco, o pai dos músicos, uma figura central – é graças à sua persistência e à sua crença no talento de seus garotos que eles conseguiram deixar o anonimato. Lançado em 2004, aos poucos se transformou em um dos maiores sucessos do cinema nacional, atraindo cerca de 5,3 milhões de espectadores. Não é difícil desvendar os motivos: além de narrar o nascimento da dupla, há a figura muito forte do pai. O próprio diretor Breno Silveira dirigiu uma versão em musical para o teatro, que estreou no ano passado. “Se no filme o foco estava na formação da dupla, no musical Francisco assume um protagonismo, pois a história se passa em sua cabeça”, contou ao Estado.

Canal Brasil, 22h. Reprise, colorido, 132 min.

O Feitiço de Áquila

Ladyhawke. (EUA, 1985). Dir. Richard Donner, com Rutger Hauer, Michelle Pfeiffer

Jovem ladrão ajuda o capitão Navarre, amaldiçoado ao lado da mulher (ele vira lobo durante a noite, enquanto ela se transforma em águia até o sol se pôr). Deliciosa aventura romântica.

Telecine Touch, 22h. Reprise, colorido, 130 min.

O Vingador do Futuro

Total Recall. (EUA, 1990). Dir. de Paul Verhoeven, com Arnold Schwarzenegger, Morris Kiefer.

Em 2084, construtor tem pesadelos envolvendo uma viagem a Marte. Ele vai até uma empresa que realiza implantes de memória que dão a sensação de ter ótima sensação.

TCM, 22h. Reprise, colorido, 114 min.

O Nome da Rosa

Um monge franciscano do século 14 e seu noviço chegam a um mosteiro para participar de um conclave e descobrem que vários monges foram misteriosamente assassinados.

Netflix, 1986, 131 min.

Snowden

O filme conta a história de Edward Snowden, que após anos trabalhando na Agência de Segurança Nacional, decide entregar a jornalistas documentos secretos.

Telecine Play, 2016, 136 min.

Sua Melhor História

Durante o ataque alemão a Londres, uma roteirista se junta a uma equipe de cinema para criar um filme patriota para os ingleses.

Itunes, 2017, 117 min.

Matheus Mans

FOLHAS MORTAS

Direção: Robert Aldrich

Mulher de meia-idade tem mudança na vida solitária quando conhece um jovem. Logo, iniciam um relacionamento e, quando ele pede sua mão em casamento, surge a desconfiança de que o seu noivo sofre de sérios transtornos mentais. Drama forte, ao estilo Aldrich.

O Fada do Dente

Frustrado jogador de hóquei vê a vida mudar quando ele quase revela a inexistência da fada do dente e, como punição, se transforma em uma legítima fada. Boa diversão.

Telecine Fun, 14h30. Reprise, colorido, 110 min.