Cosmópolis

Cosmopolis. (Eua, 2012). Dir. de David Cronenberg, com Robert Pattinson, Juliette Binoche, Sarah Gadon.

Eric Packer (Robert Pattinson) é um milionário egocêntrico que acordou com uma obsessão: cortar o cabelo no seu barbeiro, localizado do outro lado da cidade. Para isso, o gênio de ouro das finanças terá de atravessar, em sua limusine, uma caótica Nova York que irá revelar uma ameaça a seu império a cada quilômetro percorrido. O longa é inspirado na obra do americano Don DeLillo, um dos mais destacados escritores da atualidade. Ao propor uma meditação sobre o tempo e a domínio do dinheiro em uma sociedade que se esfacela, a obra de DeLillo foi aclamada depois dos atentados terroristas de 11 de setembro de 2001, época em que foi lançada. “Não vejo nada de premonitório”, desconversou ele, em entrevista ao Estado, em 2003, na Flip. “Apenas descrevi a trajetória de Packer em um dia em que ele, instintivamente, sabe que vai morrer.”

Telecine Cult, 12H30. Reprise, Colorido, 115 min.

Mestre dos Mares – O Lado Mais Distante do Mundo

Master And Commander: The Far Side Of The World. (Eua, 2003). Dir. de Peter Weir, com Russell Crowe, Paul Bettany.

As dificuldades de um capitão de guerra da Marinha britânica que tenta derrotar os franceses nas guerras napoleônicas.

TCM, 16h06. Reprise, Colorido, 139 min.

Roberto Carlos e o Diamante Cor de Rosa

(Brasil, 1970). Dir. de Roberto Farias, com Roberto Carlos, Erasmo Carlos.

O trio da Jovem Guarda (Wanderléa, Roberto e Erasmo Carlos) tenta manter um pergaminho com a localização de um valioso diamante longe do alcance de um vilão.

Canal Brasil, 18h. Reprise, Colorido, 94 min.

Streaming

DRAMA

Christine

Conta a chocante história real da jornalista em crise emocional e profissional que tirou a própria vida enquanto apresentava seu programa de TV em Sarasota, na Flórida. Destaque para a ótima atuação de Rebecca Hall.

ITUNES, 2017, 119 min.

DOCUMENTÁRIO

Ícaro

Um ciclista americano se vê envolvido em um escândalo após a divulgação de um grande esquema de doping no esporte mundial.

Netflix, 2017, 121 min.

BIOGRAFIA

Além das Palavras

Retrato da vida da poeta e escritora Emily Dickinson, desde sua infância até os últimos anos como reclusa.

Google Play, 2017, 125 min.

DVD

Direção: John Carroll Lynch Elenco: Harry Dean Stanton, David Lynch

Lucky é um homem solitário e, próximo dos 90 anos, acaba empurrado para uma jornada de autoconhecimento que lhe permitirá fazer descobertas. Último filme do ator Harry Dean Stanton, cuja expressão minimalista era essencial para papéis como esse.

Crianças

ANIMAÇÃO

O Poderoso Chefinho

Menino tem a atenção dos pais roubada pela chegada do novo irmão. O bebê é, na verdade, um pequeno chefinho. Juntos, eles combatem um CEO, que quer acabar com o amor mundial.

Telecine Premium, 16h15. Colorido, 110 min