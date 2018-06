Filmes na TV

A Caça

Jagten. (Dinamarca, 2012). Dir. de Thomas Vinterberg, com Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Annika Wedderkopp.

Lucas trabalha em uma creche. Simpático e amigo de todos, ele tenta reconstruir a vida após um divórcio complicado, no qual perdeu a guarda do filho. Tudo vai bem até que, um dia, uma de suas alunas inventa à diretora da creche que Lucas lhe mostrou suas partes íntimas. A acusação logo faz com que ele seja afastado do trabalho e, mesmo sem qualquer tipo de comprovação, seja perseguido pelos moradores da sua cidade. O tema fortalece o filme e Mads Mikkelsen está excepcional como Lucas – por essa atuação, recebeu o prêmio de melhor ator no Festival de Cannes. Cada vez mais internacional, ele admitiu publicamente que seu sucesso na TV americana, na série Hannibal, é consequência de A Caça. Veja para conferir a veracidade da autocrítica do próprio Mikkelsen. A suspeita de abuso também foi tratada em A Teus Olhos, de Carolina Jabor.

Telecine Cult, 10H10. Reprise, Colorido, 125 min.

Lawrence da Arábia

Lawrence Of Arabia. (Eua, 1962). Dir. de David Lean, com Alec Guinness.

Fabulosa adaptação da história do britânico Thomas E. Lawrence, que fez história ao abandonar sua brilhante carreira no exército da Inglaterra para comandar tropas árabes contra a Turquia, na 1.ª Guerra Mundial.

TCM, 11h. Reprise, Colorido, 216 min.

Notícias de uma Guerra Particular

(Brasil, 1999). Dir. de Kátia Lund e João Moreira Salles.

Baseado em entrevistas com envolvidos na rotina do tráfico, o filme contrapõe criminosos, policiais e moradores do morro Dona Marta. Em debate, como lidar com a violência.

Canal Brasil, 15h. Reprise, Colorido, 57 min.

Pantera Negra

Sucesso absoluto da Marvel, Pantera Negra expande o universo dos heróis com uma trama afro-futurista e repleta de boas histórias – e um vilão histórico.

ITUNES, 2018, 135 min.

Cargo

Novo filme original Netflix, Cargo mostra uma sociedade destruída por um apocalipse zumbi no interior da Austrália e a luta de um pai para salvar a filha. Emociona, ainda que se perca em subtramas.

NETFLIX, 2018, 104 min.

Batman Ninja

Daquelas histórias estranhas do Homem Morcego, Batman Ninja mostra a empreitada do herói no Japão medieval.

LOOKE, 2018, 85 min.

Caixa com três filmes com histórias do superespião americano Derek Flint, série dirigida por Daniel Mann, Gordon Douglas, entre outros. Como James Bond (sua principal fonte de inspiração), Flint vive aventuras mirabolantes e conhece mulheres estonteantes.

A Bela e a Fera (2017)

Bela é uma jovem sonhadora que mora na França com seu pai. Quando ele é preso em um castelo habitado por uma terrível fera, ela toma seu lugar como prisioneira para salvá-lo.

Telecine Pipoca, 15h15. Reprise. Colorido. 140 min.