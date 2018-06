Filmes

Assalto ao Trem Pagador

(Brasil, 1962). Dir. de Roberto Farias, com Grande Otelo, Eliezer Gomes, Reginaldo Farias, Jorge Dória, Ruth de Souza.

Justa homenagem ao diretor Roberto Farias, recentemente falecido. Em 1960, um assunto dominou as manchetes dos principais jornais brasileiros: um grupo de ladrões levou grande quantidade de dinheiro que era transportada em um trem. A história era tão fascinante que inspirou o diretor Farias a dirigir um dos melhores filmes nacionais do gênero policial. Conta a história de como o bando de Tião Medonho assalta o trem pagador da Central do Brasil, entre Japeri e Paes Leme, explodindo os trilhos com dinamite. Armados de revólveres e metralhadoras, seis assaltantes levaram 27 milhões de cruzeiros e mataram um homem. Os culpados foram presos um ano depois. O fascinante na visão rodada por Farias é sua opção por olhar de perto o que acontece com as quadrilhas depois do roubo, reproduzindo um aspecto da sociedade.

Canal Brasil, 18h13. Reprise, P&B, 102 min.

VEJA TAMBÉM

Ponto Final: Match Point

Match Point. (EUA, 2005). Dir. de Woody Allen, com Scarlett Johansson.

Ex-jogador de tênis dá aulas em um clube de elite. Lá, conhece rapaz, que logo vira um amigo e lhe apresenta a irmã. Eles iniciam um relacionamento, mas tudo estremece quando surge a namorada do ex-tenista.

Telecine Cult, 14h25. Reprise, colorido, 135 min.

Entrando Numa Fria

Meet The Parents. (EUA, 2000). Dir. de Jay Roach, com Ben Stiller, Robert de Niro, Teri Polo.

Comédia sobre a desastrada situação envolvendo rapaz e os pais de sua futura mulher. De Niro, apesar de careteiro, se sai bem como o irritadiço pai da noiva.

Telecine Fun, 14h. Reprise, colorido, 115 min.

Streaming

DRAMA

O Sentido do Fim

Tony Webster é um homem de meia-idade que tenta esquecer o passado. No entanto, coisas de outras épocas passam a assombrá-lo. Atuação emocionante de Jim Broadbent.

Itunes, 2017, 108 min.

ANIMAÇÃO

Astro Boy

Na futurista Metro City, um brilhante cientista, o Dr. Tenma, perde seu filho e cria o robô Astro Boy para substituí-lo. Baseado no clássico desenho animado.

Telecine Play, 2009, 88 min.

SÉRIE

Friends from College

Vinte anos depois da graduação, um grupo de amigos da faculdade se reconecta e descobre que o amor não ficou mais fácil com a idade.

Netflix, 2017, 30 min.

DVD

LUMIÈRE! A AVENTURA COMEÇA

Dir.: Thierry Frémaux

Delicioso documentário, criado por Frémaux, que dirigiu o Festival de Cannes. Aqui, ele escolheu 114 obras entre os 1.400 filmes realizados pelos irmãos Lumière, considerados os precursores do cinema. Um trabalho primoroso e com muito bom humor.

Crianças

ANIMAÇÃO

Os Três Mosqueteiros

Os inseparáveis amigos Mickey, Donald e Pateta resolvem ser mosqueteiros e têm que proteger a Princesa Minnie das garras do dissimulado Bafo de Onça.

TCM, 11h. Reprise, colorido, 70 min.