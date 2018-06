Filmes

O Filho da Noiva

El Hijo De La Novia. (Argentina, 2001). Dir. de Juan José Campanella, com Ricardo Darín, Norma Aleandro, Héctor Alterio.

Aos 42 anos e com muitas responsabilidades, Rafael Belvedere está em crise. Boa parte do seu tempo é investido no restaurante fundado por seu pai, sua mãe está perdendo a memória, e sua ex-esposa o acusa de não dar atenção ao filho. E ainda há sua atual namorada, que exige mais comprometimento. São problemas aparentemente tão pequenos, mas universais ao mesmo tempo que transformaram o cinema argentino em um dos mais admirados – especialmente no Brasil. Esse foi o primeiro sucesso internacional do ator Ricardo Darín, que já sedimentava a bem-sucedida parceria com o cineasta Juan José Campanella (juntos, fizeram depois do bem-sucedido O Segredo dos Seus Olhos, em 2009, Oscar de filme estrangeiro). Seria injusto não mencionar aqui o belo trabalho de Norma Aleandro e Héctor Alterio, perfeitos como o casal paterno.

Telecine Cult, 12h. Reprise, colorido, 135 min.

VEJA TAMBÉM

Dona Flor e Seus Dois Maridos

(Brasil, 1976). Dir. de Bruno Barreto, com Sonia Braga, José Wilker.

Durante o carnaval baiano, Vadinho morre e sua mulher fica inconsolável. Após um tempo, ela se casa novamente. Porém, a

monotonia da vida conjugal faz com que Dona Flor invoque a presença do falecido marido.

Canal Brasil, 0h15. Reprise, colorido, 110 min.

Hook – A Volta do Capitão Gancho

Hook. (EUA, 1991). Dir. de Steven Spielberg, com Dustin Hoffman, Bob Hoskins.

Versão da clássica história de Peter Pan, o menino que nunca envelhece, mas do ponto de vista do Capitão Gancho, em interpretação impagável de Dustin Hoffman.

TCM, 12h06. Reprise, colorido, 145 min.

Streaming

Desajustados

Fusi é um quarentão que não amadureceu e ainda mora com a mãe, tendo uma vida monótona. Sua vida muda, porém, quando ele conhece o amor de sua vida.

Itunes, 2015, 98 min.

COMÉDIA

Take Me

Ray vende simulações de sequestros. Seus negócios vão de mal a pior, porém, quando uma refém pouco convencional acaba cruzando seu caminho.

Netflix, 2017, 84 min.

SÉRIE

Animals

Voltada para o público adulto, esta série de animação personifica animais, como pombos e ratos, colocando-os em situações parecidas com a de humanos. Diversão na certa.

Hbo Go, 2016, 30 min.

Matheus Mans

DVD

CHURCHILL

Dir.: Joseph Teplitzky

Distribuição: Califórnia Filmes R$ 29,90

O momento crucial da 2.ª Guerra, em que o primeiro-ministro inglês Winston Churchill decide enfrentar as tropas nazistas, o que mudaria o curso do conflito. Na mesma época deste filme, foi lançado O Destino de Uma Nação, que teve mais sucesso. Mas não despreze este.

Crianças

ANIMAÇÃO

Sing

Um empolgado coala cria uma competição de canto para aumentar os rendimentos de seu antigo teatro. A disputa movimenta o mundo animal, interessado no prêmio.

Telecine Pipoca, 20h. Reprise. colorido, 120 min.