Spotlight: Segredos Revelados

Spotlight. (EUA, 2015). Dir. de Tom Mccarthy, com Michael Keaton, Mark Ruffalo, Rachel Mcadams, Liev Schreiber.

Um grupo de jornalistas consegue todos os documentos que provam que vários padres católicos abusavam de crianças e que, mesmo após as acusações, os líderes religiosos abafavam os casos e transferiam os padres de região para escondê-los. Baseado em um fato real, sobre como repórteres do jornal The Boston Globe desvendaram casos de abuso sexual e pedofilia praticados por membros da arquidiocese católica de Boston. O filme de Tom McCarthy impõe um estilo que reforça a responsabilidade social da imprensa e, para isso, conta com grupo afiado de atores, cada um desenhando em detalhes as diferentes personalidades dos jornalistas e, com isso, a forma como todos contribuíram decisivamente para enfrentar (e vencer) uma instituição até então intocável. Um longa que se vê como um thriller de suspense, ainda que lhe falte a aura de clássico.

Telecine Premium, 11h35. Reprise, colorido, 140 min.

Os Miseráveis

Les Misérables. (EUA, 2012). Dir. de Tom Hooper, com Hugh Jackman.

Na França do século 19, o ex-prisioneiro Jean Valjean é perseguido pelo policial Javert depois de violar sua liberdade condicional. Maravilhosa versão do musical, cujas canções estão entre as melhores do gênero.

Telecine Touch, 14h45. Reprise, colorido, 165 min.

Vazante

(Brasil, 2017). Dir. de Daniela Thomas, com Adriano Carvalho, Luana Nastas.

No século 19, uma fazenda mineira é palco de tensões raciais e de gênero provocadas pelos conflitos entre os escravos negros e os patrões brancos. O filme causou polêmica no ano passado. Merece ser visto.

Canal Brasil, 15h30. Reprise, colorido, 116 min.

Estado de Calamidade

Nicolas Cage sendo Nicolas Cage: um policial resolve se revoltar contra o sistema para, assim, mudar o sentido da humanidade.

NOW, 2018, 94 min.

A Barraca do Beijo

Mostra as desventuras e descobertas de uma adolescente no amor. É cheio de clichês e desenvolvimentos preguiçosos, mas pode agradar aos fãs do gênero.

Netflix, 2018, 99 min.

A Peregrinação

Irlanda, século 13. Nas vastas paisagens irlandesas, monges precisam carregar uma relíquia sagrada enquanto tentam sobreviver aos perigos das terras que atravessam.

Telecine Play, 2017, 92 min.

Matheus Mans

DVD

THE POST – A GUERRA SECRETA

Drama envolvente sobre os bastidores da ação do jornal The Washington Post que, no início dos anos 1970, enfrentou o governo Nixon ao denunciar inverdades militares na Guerra do Vietnã. Meryl Streep brilha novamente como a dona do jornal.

Crianças

A Fantástica Fábrica de Chocolate

Willy Wonka (Gene Wilder) é o excêntrico dono de uma fábrica de chocolate que promove um concurso para uma criança conhecer o ambiente mágico.

TCM, 13h42. Reprise, colorido, 100 min.