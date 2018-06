Meu Ódio Será Sua Herança

The Wild Bunch. (Eua, 1969). Dir. de Sam Peckinpah, com William Holden, Robert Ryan, Ernest Borgnine.

O oeste, para o cineasta Sam Peckinpah, era o local ideal para se contar a tragédia americana. É o que propõe no faroeste Meu Ódio Será Sua Herança. Trata-se da célebre história dos veteranos fora da lei que decidem se aposentar. Antes, porém, planejam um grande golpe. O filme conta a história, portanto, da perseguição desses bandidos, interpretados por um grupo nada desprezível de atores: William Holden, Robert Ryan, Ernest Borgnine e outros. Para muitos, Peckinpah foi o cineasta que reinventou a violência no cinema e o uso da câmera lenta para registrar os momentos mais dramáticos de confronto. Parte de sua família tinha sangue índio e ele gostava de dizer que descendia de um grande cacique. Daí uma explicação para a ferocidade com que desenvolveu uma visão de mundo do Oeste selvagem e, por extensão, da própria sociedade americana.

TCM, 14H32. Reprise, Colorido, 110 min.

VEJA TAMBÉM

Glória Feita de Sangue

Paths Of Glory. (Eua, 1957). Dir. de Stanley Kubrick, com Kirk Douglas,

Durante a 1.ª Guerra Mundial, um oficial assume a defesa dos soldados que são injustamente acusados de covardia. Drama pacifista, que ainda impressiona pela crueza dos diálogos e pela presença de Kirk Douglas.

Telecine Cult, 23h40. Reprise, P&B., 100 min.

Para Minha Amada Morta

(Brasil, 2014). Dir. de Aly Muritiba, com Fernando Alves Pinto, Mayana Neiva.

Após a morte de sua esposa, Fernando se entrega ao luto, apegado aos objetos pessoais dela. Certo dia, ele encontra uma fita VHS com cenas suspeitas, colocando em xeque essa adoração pela mulher.

Canal Brasil, 15h30. Reprise, Colorido, 95 min.

Veja a Programação da TV Aberta

Veja a Programação da TV Fechada

Streaming

SÉRIE

Safe

Inspirada em um livro do norte-americano Harlan Coben, Safe conta a história de um cirurgião que faz descobertas terríveis sobre pessoas próximas. Emocionante, como os livros de Coben.

NETFLIX, 2018, 47 min.

AÇÃO

007 – Operação Skyfall

James Bond fica fora de circulação após levar um tiro. No entanto, ele volta à ativa para proteger M e o MI6 de uma ameaça.

Telecine Play, 2012, 140 min.

DRAMA

Soundtrack

Filme experimental com Selton Mello, mostra a jornada de um fotógrafo em meio à neve e solidão numa estação de pesquisa polar.

Itunes, 2017, 112 min.

Matheus Mans

DVD

TRÊS ANÚNCIOS PARA UM CRIME

Distribuição: Fox-Sony

Mildred, mãe inconformada com o assassinato de sua filha, corajosamente manda colocar três outdoors com mensagens controversas e provocativas iniciando uma batalha furiosa com um policial desequilibrado, Dixon, e o renomado chefe de polícia Willoughby.

Crianças

ANIMAÇÃO

A Era do Gelo

Durante a Era Glacial, um mamute, uma preguiça e um tigre-de-dente-de-sabre encontram um bebê esquimó e vivem grandes aventuras para devolvê-lo à sua tribo.

Telecine Fun, 16h55. Reprise, Colorido, 90 min.