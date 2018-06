Filmes

Rua Cloverfield, 10

10 Cloverfield Lane.(EUA, 2016). Dir.de Dan Trachtenberg, com Mary Elizabeth Winstead, John Goodman.

Michelle sofre um acidente de carro e acorda no porão de um homem que alega ter salvo sua vida de um ataque químico que destruiu o planeta. Sem acreditar na história, ela tenta se libertar, mas as atitudes de Howard fazem com que ela se questione sobre o que ocorreu lá fora. O que parece ser uma certeza logo se transforma em dúvida, o que torna esse suspense em um produto acima da média. John Goodman, ótimo ator como de hábito, vive Howard que, inicialmente com atitudes paranoicas, logo deixa o espectador na dúvida: teria mesmo a Terra sido invadida por alienígenas? Seria a casa dele um refúgio de fato e não obra de um psicopata? A construção do suspense é o grande trunfo desse filme, espécie de continuação de Cloverfield, filme de J.J. Abrams, que vem se tornando o papa dos longas de ficção científica e de suspense.

Telecine Action, 20h. Reprise, colorido, 120 min.

VEJA TAMBÉM

Epidemia

Outbreak. (EUA,1995). Dir. de Wolfgang Peterson, com Dustin Hoffman.

Médico investiga uma nova doença contagiosa, que mata em pouquíssimo tempo e já dizimou um acampamento militar na África. Trata-se da origem do ebola, que atinge pequena cidade americana.

TCM, 20h. Reprise, colorido, 120 min.

Mestre dos Mares

Master And Commander: The Far Side Of The World. (EUA, 2003). Dir. de Peter Weir,com Russel Crowe.

Líder de embarcação britânica na guerra, capitão tem a missão de abater navios franceses. Ele não esperava ser atacado por uma tripulação inimiga mais poderosa.

Telecine Action, 23h45. Reprise, colorido, 140 min.

Streaming

DRAMA

Atormentado pelo Passado

Malky é um jovem designado para trabalhar na demolição da igreja local, sendo obrigado a encarar lembranças dolorosas de abusos que sofreu ali.

NOW, 2017, 94 min.

DOCUMENTÁRIO

Expedição China

Grandioso documentário de observação natural, Expedição China, da Disney, mostra os locais mais inóspitos do país asiático.

Itunes, 2017, 78 min.

COMÉDIA

Guerra É Guerra!

Tuck e Frank são melhores amigos que trabalham na CIA. Quando os dois descobrem que estão saindo com a mesma mulher, eles entram em uma séria disputa.

Telecine Play, 2012, 94 min.

Matheus Mans

DVD

O JOVEM KARL MARX

Direção: Raoul Peck

Aos 26 anos, Karl Marx embarca com a mulher para o exílio. Em Paris, eles conhecem Friedrich Engels, filho do dono de uma fábrica que estudou o nascimento do proletariado inglês. Engels traz a Marx a peça que faltava para o quebra-cabeça de sua visão de mundo.

Crianças

ANIMAÇÃO

O Poderoso Chefinho

Menino tem a atenção dos pais roubada pela chegada do novo irmão. O bebê é um chefinho que fala. Juntos, lutam contra um CEO, que pretende acabar com o amor do mundo.

Telecine Pipoca, 16h30. Reprise, colorido, 110 min.