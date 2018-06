Filmes

Thelma & Louise

Thelma & Louise. (EUA, 1991). Dir. de Ridley Scott, com Susan Sarandon, Geena Davis, Brad Pitt.

Louise trabalha como garçonete e tem um relacionamento conturbado com o músico Jimmy. Thelma é casada com Darryl, que deseja que ela seja a dona de casa perfeita. Cansadas da vida que levam, as amigas decidem pegar a estrada para fugir da rotina, mas tudo se complica quando elas cometem um crime. Na época de seu lançamento, o filme de Ridley Scott dividiu opiniões, entre os entusiasmados pelo poder feminino (as heroínas que fazem e acontecem atiçaram a imaginação das mulheres) e aqueles que contestaram o roteiro que prega a necessidade de a mulher usar os instrumentos do homem para triunfar no universo machista. Passado tanto tempo e sob um olhar contemporâneo, é possível dizer que os dois lados têm razão. Mas o melhor ainda é observar a força de Susan e Geena como mulheres e atrizes e um jovem e belo Pitt despontando.

Telecine Touch, 12h20. Reprise, colorido, 140 min.

Harry & Sally – Feitos Um Para o Outro

When Harry Met Sally. (EUA, 1989). Dir. Rob Reiner, com Billy Cristal, Meg Ryan.

Após se formarem, Harry e Sally tocam suas vidas e se veem esporadicamente. Mas, aos poucos, eles percebem que estão se apaixonados. Reprise constante, mas imbatível.

Telecine Cult, 13h40. Reprise, colorido, 105 min.

O Homem Sem Sombra

Hollow Man. (EUA, 2000). Dir. de Paul Verhoeven, com Kevin Bacon, Elisabeth Shue, Josh Brolin.

Cientista desenvolve soro capaz de deixar uma pessoa invisível e testa em si mesmo. O experimento é um sucesso, mas tem um preço alto demais: o processo é irreversível.

TCM, 17h07. Reprise, colorido, 112 min.

Streaming

DRAMA

A Forma da Água

E o vencedor do Oscar 2018 chegou ao digital: A Forma da Água conta a história de uma mulher que decide salvar um monstro aquático. Lindo.

Google Play, 2018, 123 min.

FICÇÃO CIENTÍFICA

Crônicas da Tribo Fantasma

Um grupo de cientistas descobre na China uma fronteira entre este mundo e uma dimensão habitada por seres fantásticos. Produção grandiosa.

Looke, 2015, 118 min.

AÇÃO

Incontrolável

Um trem descontrolado, cheio de produtos tóxicos, vai em direção a uma cidade. Tentando salvar a situação, um maquinista e um engenheiro trabalham contra o tempo.

Telecine Play, 2010, 96 min.

DVD

ASSASSINATO NO EXPRESSO ORIENTE

Kenneth Branagh dirige e lidera um elenco de estrelas nesse suspense baseado no livro de Agatha Christie. Todos são suspeitos de um assassinato em uma luxuosa viagem de trem, caso solucionado por Hercule Poirot. Versão um tanto fria, mas ainda com charme.

Crianças

ANIMAÇÃO

Moana

Com a ajuda do semideus Maui, a jovem Moana parte em uma aventura pelo mar em busca de uma ilha cuja localização é desconhecida, quando descobre histórias de seu passado.

Telecine Pipoca, 15h35. Reprise, colorido, 110 min.