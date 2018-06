Filmes

A Última Tentação de Cristo

The Last Temptation Of Christ. (EUA, 1988). Dir. de Martin Scorsese, com Willem Dafoe, Harvey Keitel, Barbara Hershey.

Quando chegou ao Brasil, em 1988, A Última Tentação de Cristo só foi exibido graças ao direito garantido pela Constituição Federal. Mesmo assim, sua estreia provocou uma reação irada do então prefeito paulistano Jânio Quadros, que tentou fechar as salas em que a produção deveria estrear. Se antes era considerado profano, o filme hoje é apontado como mais uma boa obra de Scorsese. Inspirado no romance de Niko Kazantzakis, o diretor e seu roteirista Paul Schrader adotaram um enfoque próprio. Assim, o Cristo da dupla é um homem duro, que anda pelas ruas perigosas da Judeia. Ao mesmo tempo em que procura manter um caráter íntegro (sinal da presença de Deus), sofre a tentação das esquinas (o Diabo). E, no papel do Cristo, Willem Dafoe confere o sentimento exato do homem que, apesar de especial entre os outros, é torturado pela culpa.

Telecine Cult, 19h05. Reprise, colorido, 175 min.

Houve Uma Vez Dois Verões

(Brasil, 2002). Dir. de Jorge Furtado, com Andre Arteche, Pedro Furtado

Em um pacato lugarejo do litoral gaúcho, dois adolescentes se conhecem por acaso e vivem uma intensa noite de amor. Uma daquelas adoráveis crônicas sobre jovens que trazem a assinatura de Jorge Furtado.

Canal Brasil, 14h50. Reprise, colorido, 75 min.

Mary Poppins

Mary Poppins. (EUA, 1964). Dir. de Robert Stevenson, com Julie Andrews, Dick Van Dike, David Tomlinson.

Babá com poderes mágicos encanta os filhos de um banqueiro, na Londres de 1910. A imagem de Julie Andrews voando de guarda-chuva aberto é inesquecível.

TCM, 11h10. Reprise, colorido, 139 min.

Streaming

DRAMA

Se eu Soubesse

Gael García Bernal é expulso de seu grupo de ciganos e se vê obrigado a viver em um hotel à margem da sociedade. Reflexivo.

Itunes, 2018, 86 min.

FICÇÃO CIENTÍFICA

Anon

Mais um filme original da Netflix, o suspense Anon mostra uma sociedade na qual não existe privacidade. Do mesmo diretor de Gattaca com Clive Owen e Amanda Seyfried .

Netflix, 2018, 100 min.

DRAMA

A Peregrinação

Irlanda, século 13. Nas inseguras paisagens do país, um grupo de monges precisa carregar uma relíquia sagrada enquanto tentam sobreviver aos perigos da região.

Telecine Play, 2017, 92 min.

DVD

VIVA – A VIDA É UMA FESTA

Jovem aspirante a músico, Miguel embarca em uma extraordinária viagem à terra mágica de seus ancestrais. Oscar de melhor animação na cerimônia deste ano, o filme da Pixar encanta pela forma como trata o respeito aos mais velhos. Impossível conter as lágrimas.

Crianças

COMÉDIA

Billy Elliot

Filho de mineiros ingleses, menino de 11 anos muda a rotina quando deixa as aulas de boxe para se dedicar ao balé. História adorável, que conta com um Jamie Bell inspirado.

TCM, 13h29. Reprise, colorido, 111 min.