Filmes

Carandiru

(Brasil, 2003.)Dir. de Hector Babenco, com Luiz Carlos Vasconcelos, Milton Gonçalves, Gero Camilo, Rodrigo Santoro.

Foi em outubro de 1992, há quase 26 anos. O massacre do Carandiru produziu um cataclismo na consciência nacional, promovendo um debate sobre direitos humanos dos presos que não cessa de repercutir, e sempre com polêmica. Um motim na Casa de Detenção, em São Paulo, desencadeou violenta repressão. Resultaram 111 mortos. Drauzio Varela escreveu um livro (Estação Carandiru), Dib Carneiro Neto, uma peça vencedora do Shell (Salmo 91) e Babenco fez seu filme. Um estudo sobre a ética na cadeia, uma análise de personagens. Talvez o filme seja irregular, mas se há uma coisa que Babenco, como cineasta, dominava, era o realismo de cena. Ele constrói cenas fortes e leva seu elenco com pulso firme. Mas a imagem definitiva, a que permanece no imaginário de quem assiste ao filme é a daquele cão avançando pelo corredor inundado por rios de sangue.

Canal Brasil, 0h15. Reprise, cor, 158 min.

VEJA TAMBÉM

Tropas Estelares

Starship Troopers. (EUA, 1997). Dir. de Paul Verhoeven, com Casper Van Diem, Denise Richards, Neil Patrick Harris

A mais discutida das fantasias científicas de Verhoeven, adaptada de Robert Heinlein. Tropas terrestres enfrentasm invasores do espaço com forma de insetos. Fortíssimo.

Space, 20h. Reprise, colorido, 129 min.

Rio Vermelho

Red River. (EUA, 1948). Dir. de Howard Hawks, com John Wayne, Montgomery Clift, Joanne Dru, Walter Brennan.

Tensões durante travessia do Oeste transportando manada de gado. No western clássico de Hawks, Clift e Ireland brigam para ver quem tem a pistola maior.

Telecine Cult, 22h. Reprise, p&b., 133 min.

Streaming

DRAMA

O Herói

Acompanha um antigo ícone do cinema de faroeste passa a maioria do seu tempo fumando ou cedendo sua voz para dublar comerciais de cigarro. Com Sam Elliott.

Looke, 2017, 96 min.

AÇÃO

Psychokinesis

Do mesmo diretor do sensacional Invasão Zumbi, o razoável Psychokinesis tenta deixar real a história de um super-herói. Fica esquisito, mas pode agradar a alguns.

Netflix, 2018, 101 min.

TERROR

A Noite dos Mortos

Dois jovens vão se formar. No entanto, um deles ainda tem assuntos a tratar e, por isso, fazer uma viagem apavorante nas memórias e sonhos.

Google Play, 2018, 112 min.

DVD

A HISTÓRIA DAS COPAS

Suíça, 2017. Dir. de Richard Harrowell.

A história das Copas contada ao longo desses 80 e tantos anos de competições. No material, as grandes partidas, as finais mais emocionantes, os momentos inesquecíveis, jogadas incríveis e ainda os grandes astros do futebol mundial – Pelé, Maradona, Cruyff, Messi, Cristiano Ronaldo, Zidane.

Crianças

ANIMAÇÃO

Os Sem Floresta

Animais despertam da hibernação e descobrem que um condomínio gigantesco ocupou parte da floresta. Liderados pelo guaxinim, vão descobrir o que há do outro lado.

FOX. 14h20. Reprise, cor, 85 min.