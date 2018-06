Filmes

Terra em Transe

(Brasil, 1967.) Dir. de Glauber Rocha, com Jardel Filho, Glauce Rocha, Paulo Autran, José Lewgoy, Hugo Carvana.

Pegando carona na propaganda da conhecida marca de cachaça pode-se dizer que o clássico de Glauber Rocha, ao completar 51 anos, segue sendo uma boa ideia. Um dos grandes – maiores – filmes da história do cinema brasileiro, possui a estrutura bipolar que atraía o barroco Glauber. Deus e o Diabo, O Dragão da Maldade e, em Eldorado, as forças representadas pelo demagogo Vieira e o ditatorial Diaz. Entre ambos, o intelectual Paulo Martins vive a tragédia do intelectual que tem de se posicionar, mas é arrastado pelo turbilhão dos acontecimentos. Sara, a mulher, a guerrilheira, com sua força e integridade, é o vetor dessa tragédia latino-americana, e Glauce Rocha é genial no papel. Há mais de meio século, a distopia glauberiana parecia profética sobre o transe como expressão da descontinuidade – política, econômica – que marca as rupturas na evolução histórica da América Nuestra.

Canal Brasil, 0h15. Reprise, P&B, 115 min.

Joaquim

(Brasil, 2017.) Dir. de Marcelo Gomes, com Júlio Machado, Rômulo Braga, Isabél Zuaa.

A vida do alferes Joaquim José da Silva Xavier, antes de virar o mítico Tiradentes. Fundamental para se revisar um episódio decisivo da história do Brasil colonial.

Telecine Cult, 17h45. Reprise, colorido, 97 min.

Anita e Garibaldi

(Brasil, 2013.) Dir. de Alberto Rondalli, com Ana Paula Arósio, Gabriel Braga Nunes.

As guerras do século 19, no Brasil. O italiano Giuseppe Garibaldi junta-se ao movimento dos farroupilhas e ama a catarinense Ana Maria de Jesus Ribeiro, que virou a mítica Anita.

Canal Brasil, 19h20. Reprise, colorido, 96 min.

Streaming

FAMÍLIA

A Princesinha

Quando seu pai é dado como morto na guerra, uma menina luta contra condições difíceis no internato. Com Shirley Temple.

Mubi, 1939, 93 min.

SÉRIE

Feliz

Um ex-policial alcoólatra acha que enlouqueceu quando um unicórnio que só ele consegue ver lhe pede ajuda para resgatar uma garota sequestrada por Papai Noel. Surpreendentemente boa.

Netflix, 2018, 42 MIN.

COMÉDIA

Meninas Malvadas

Clássico adolescente dos anos 2000, Meninas Malvadas mostra o desafio que uma jovem precisa enfrentar para conseguir se enturmar.

TELECINE PLAY, 2004, 94 min.

Matheus Mans

DVD

BAT MASTERSON

EUA, 1958 a 61. 5 discos com 37 episódios.

“No velho Oeste ele nasceu/E entre bravos se criou...” A canção famosa ajudou a popularizar as aventuras do almofadinha dublê de pistoleiro e jogador que foi um dos grandes heróis dos primórdios da TV, ainda em P&B. Gene Barry imortalizou-se no papel.

Crianças

FICÇÃO CIENTÍFICA

Star Wars Episódios IV, V e VI

A trilogia original, que depois virou a segunda. Uma Nova Esperança, O Império Contra-Ataca e O Retorno de Jedi.

Telecine Cult, A Partir das 19h45. Quase 8h de ação.