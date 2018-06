Filmes

A Última Diligência

Stagecoah. (EUA, 1966.) Dir. de Gordon Douglas, com Ann-Margret, Alex Cord.

Parecia rematada loucura. Em 1966, Gordon Douglas ousou refilmar um dos maiores westerns – a obra-prima do mestre John Ford, No Tempo das Diligências. No original de 1939, Ringo Kid, um pistoleiro que está sendo preso, toma a diligência do título. Embarca também a prostituta Dallas. Ambos são marginalizados pelos demais passageiros, que representam o que há de aparentemente respeitável no Velho Oeste. Preste atenção no aparentemente. Essas pessoas não são o que parecem e, com certeza, não possuem a integridade de Ringo nem de Dallas. John Wayne e Claire Trevor interpretavam os papéis no filme antigo. São substituídos por Alex Cord e Ann-Margret. Ford filmava um mundo horizontal, a planície. Douglas filma um cenário de abismos, no qual chove com fúria. Na estalagem, o mundo divide-se em dois planos. Os respeitáveis, acima, os marginalizados, abaixo.

Telecine Cult, 17h45. Reprise, Cor, 115 min.

Brasil S/A

(EUA, 2016). Dir. de Marcelo Pedroso, com Elison Silva, Clebia Souza

Um trabalhador de canavial sonha ser o primeiro astronauta brasileiro. Um filme nas bordas – documentário, ficção –, que usa a cultura da cana de açúcar para refletir sobre as raízes do Brasil.

Canal Brasil, 14h45. Reprise, Cor, 64 min.

O Preço de Um Resgate

Ramson. (EUA, 1996.) Dir. Ron Howard, com Mel Gibson, Gary Sinise.

Mel Gibson vive pai enlouquecido. Quando seu filho é sequestrado, ao invés de ceder à chantagem do sequestrador ele revida e coloca sua cabeça a prêmio. Conseguirá evitar a tragédia? Um thriller tenso.

TCM, 22h00. Reprise, colorido, 115 min.

Streaming

DRAMA

O Sétimo Selo

Clássico inesgotável de Ingmar Bergman, conta a história de um homem confrontando o desespero existencial. Filme essencial.

MUBI, 1957, 97 min.

SÉRIE

Superstition

Uma família com dons sobrenaturais luta para se manter uma pequena cidade dos EUA livre de espíritos malignos e possessões demoníacas. Trash, mas divertido.

Netflix, 2017, 44 min.

COMÉDIA

Artista do Desastre

Só foi esnobado no Oscar por conta dos escândalos com James Franco. Senão, esse filme sobre o pior longa-metragem da história teria uma vaga garantida. É muito divertido.

Itunes, 2018, 103 min.

Matheus Mans

DVD

TIO VÂNIA EM NOVA YORK

Último filme do grande Malle estabeleceu novos parâmetros para a relação entre teatro e cinema. Grupo ensaia a peça de Chekhov num teatro da Rua 42. Do grande elenco – um regalo! – participam Julianne Moore, Wallace Shawn, Andre Gregory e Larry Pine.

Crianças

AÇÃO

Karate Kid – A Hora da Verdade

Clássico com Ralph Macchio como Daniel e Pat Morita como o Sr. Myiagi, que o transforma num grande lutador.

FOX. 9h55. Reprise, Cor, 126 min.