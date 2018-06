Filmes

Pela Janela

(Brasil, 2017.) Dir. de Caroline Leone, com Magali Biff, Cacá Amaral.

O longa de Carol Leone com Magali Biff prossegue com uma discussão sobre o trabalho, e o corpo, que justamente neste dia adquire um significado especial. Magali Biff, grande atriz de teatro, revela-se também grande atriz de cinema. Conduzida com delicadeza por sua diretora, ela percebe que menos é mais e entrega sua personagem sem excesso. Uma mulher dedicada ao emprego, ao irmão. É demitida e cai em depressão. O irmão, temendo por ela, insiste para que o acompanhe numa viagem. Ele terá de ir à Argentina, de carro. A seu lado, ela olha o mundo pela janela, com indiferença, ou quase. Chegam à fronteira, a Foz do Iguaçu. A água vira metáforas da natureza humana, que se recusa a ser represada (reprimida?). A vida vem. Pela Janela é um grande filme que os júris de Gramado ignoraram em 2017. Não só o oficial, o da crítica. É tempo de reconhecer tudo de bom que esse filme representa.

Canal Brasil, 22h00. Inédito, colorido, 87 min.

VEJA TAMBÉM

Máquina Mortífera

Lethal Weapon. (EUA, 1987.) Dir. Richard Donner, com Mel Gibson, Danny Glover

O primeiro filme da série sobre policial prestes a se aposentar e que ganha parceiro muito louco. Mel Gibson e Danny Glover formam uma grande dupla. A emissora apresenta depois o 2 (20h08) e o 4 (22 h).

TCM, 18h17. Reprise, colorido, 110 min.

Para Viver Um Grande Amor

(Brasil, 2016.) Dir. Miguel Faria Jr., com Patrícia Pillar, Djavan, Zezé Motta.

Em meio a movimentos populares, o amor da garota rica pelo compositor da comunidade. Numa obra irregular – errática? –, o diretor às vezes surpreende. Chico Buarque é coautor do roteiro e da trilha.

Canal Brasil, 0h15. Reprise, Cor, 103 min.

Veja a programação da TV aberta

Veja a programação da TV fechada

Streaming

DOCUMENTÁRIO

O Caso Rachel Dolezal

Uma mulher, loira e de olhos claros, se considera negra; diz ser transracial. Este bom documentário, então, irá explorar os meandros dessa afirmação.

Netflix, 2018, 104 min.

COMÉDIA

Baywatch

É ruim? É. É tão brega quanto a série? Com certeza. Mas, ainda assim, é só deixar o senso crítico de lado para rir um pouco com Dwayne Johnson e Zac Efron.

Telecine Play, 2017, 119 min.

DRAMA

Em Pedaços

A vida de uma mulher é despedaçada após sua família sofrer um atentado. Lidando com luto e burocracia, ela imagina uma vingança. Duro de assistir.

Itunes, 2018, 106 min.

Matheus Mans

DVD

O DESTINO DE UMA NAÇÃO

EUA, 2017 DIR. JOE WRIGHT R$ 39,90

Filme que deu Oscar e Globo de Ouro para Gary Oldman, por sua criação como Churchill, o lendário premiê que conduziu a Inglaterra na 2.ª Guerra. Wright adora planos-sequências, tem classe, mas o outro Churchill, de Jonathan Teplitszky - interpretado por Brian Box, é melhor.

Crianças

ANIMAÇÃO

Madasgacar 3 Os Procurados

No terceiro filme da série, os animais disfarçam-se num circo que percorre as Cote D'Azur, a partir de Mônaco.

FOX, 22h30. Reprise, colorido, 95 min.