Dick Tracy

Dick Tracy. (Eua, 1955.) Direção e Interpretação de Warren Beatty, Com Madonna, Al Pacino, Dustin Hoffman, Glenne Headley.

Tem gente capaz de jurar que foi uma das mais belas cenas de toda a história do Oscar. Há 28 anos, Madonna, tão tensa que dava para perceber a contração dos músculos, defendeu a canção Sooner or Later, indicada para o prêmio da Academia. Ganhou, e Dick Tracy venceu também as estatuetas de direção de arte e maquiagem. Baseado nas tiras de Chester Gould, o filme propõe uma rara experiência visual, tratando a imagem e os personagens, isto é, os atores, a mesma tessitura do original. O resultado é único, e o filme só não fez mais bonito na Academia porque era o ano de O Silêncio dos Inocentes e Jonathan Demme ganhou os cinco principais prêmios do ano. Na trama, Dick Tracy protege garoto das ruas que testemunhou assassinato. Madonna faz a sedutora Breathless Mahoney, que se coloca a serviço do vilão.

Telecine Cult, 15h55. Reprise, colorido, 105 min.

VEJA TAMBÉM

A Convenção das Bruxas

Witches.(Eua, 1990.) Dir. de Niocolas Troeg, com Anjelica Huston, Mai Zetteerling.

Garoto que passa férias com a avó num hotel descobre que as hóspedes são bruxas que realizam sua convenção anual – e querem transformar todas as crianças em ratos. Filme sobre o aprendizado da vida.

TCM, 12h58. Reprise, colorido, 90 min.

Os Intocáveis

The Untouchables. (Eua, 1982.) Dir. de Brian de Palma, com Kevin Costner, Sean Connery, Robert De Niro, Andy Garcia.

Elliott Ness e parceiros caçam Al Capone, que domina Chicago. Oscar de coadjuvante para Connery e a cena da escadaria que homenageia Eisenstein.

Paramount, 22h15. Reprise, colorido, 119 min.

Veja a Programação da TV aberta

Veja aprogramação da TV fechada

Streaming

INFANTIL

Paddington 2

Lindíssima produção britânica, mostra as aventuras e desventuras de um simpático ursinho. Daquelas produções para toda a família.

NOW, 2018, 103 min.

NACIONAL

Todas as Razões para Esquecer

Antônio achava que seria moleza esquecer a ex. No entanto, as coisas vão se complicando com o passar do tempo. Boa comédia nacional.

Netflix, 2017, 89 min.

DRAMA

Uma Jornada Inesquecível

Um jovem resolve fugir do internato para encontrar J.D. Salinger e pedir autorização para adaptar O Apanhador no Campo de Centeio.

Telecine Play, 2015, 93 min.

Matheus Mans

DVD

UM PERFIL PARA DOIS

França, 2017. Dir. de Stéphane Robelin.

Comediante francês de sucesso nos anos 1970 – Espião por Acaso, O Brinquedo –, Pierre Richard faz idoso que cria site de relacionamentos, mas utiliza para seu perfil a foto de um jovem. Na hora H do encontro, ele tem de achar um substituto. Divertido, humano.

Crianças

ANIMAÇÃO

Mulan

Há dez anos, a Disney já empoderava suas heroínas. Na China ocupada pelos mongóis, garota disfarça-se como homem para substituir seu velho pai e defender honra da família.

TCM, 15h50. Reprise, colorido, 88 min.