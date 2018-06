Filmes

Ladrão de Casaca

To Catch A Thief. (Eua, 1955.) Dir. de Alfred Hitchcock, com Cary Grant, Grace Kelly, Jessie Royce Landis, Brigitte Auber, Charles Vanel.

Em meados dos anos 1950, Claude Chabrol e François Truffaut eram jovens críticos de Cahiers du Cinéma quando visitaram o mestre do suspense no set desse filme, na Côte d’Azur. Ouviram de Alfred Hitchcock sua célebre definição de mise-en-scène. Filmar é passar o roteiro pela câmera. Passaram-se 63 anos. Morreram todos. Hitchcock, Chabrol, Grace Kelly, Cary Grant, Jessie Royce Landis, Chabrol, Truffaut. O filme continua vivo. Uma obra-prima de elegância, de humor, suspense e romance. Grant faz ladrão aposentado que volta à ativa para tentar descobrir quem está se utilizando de seus antigos métodos para roubar, e no belo cenário da Costa Azul. Tudo virou história, inclusive a forma como, durante a filmagem, Grace conheceu o príncipe Rainier e abandonou Hollywood para ser princesa em Mônaco.

Cultura, 22h30. Repr., colorido, 107 min.

VEJA TAMBÉM

Conan, o Bárbaro

Conan The Barbarian.(Eua, 1982.) Dir. de John Milius, com Arnold Schwarzenegger, James Earl Jones, Max Von Sydow.

Aventura de espada e feitiçaria (sword and sorcery) baseada no personagem de Robert E. Howard. O primeiro grande papel de Schwarzenegger, como o bárbaro que persegue o destruidor de sua tribo.

Telecine Cult, 19h35. Reprise, Colorido, 129 Min.

E.T. - O Extraterrestre

E.T. The Extraterrestrial. (Eua, 1982.) Dir. de Steven Spielberg, com Henry Thomas, Drew Barrymore, Dee Wallace, Peter Coyote.

A fantasia de Spielberg sobre garoto carente, órfão de pai, que se liga ao E.T. do título, perdido na Terra, ajudando-o a voltar a seu planeta de origem. Um clássico.

Telecine Cult, 22 h. Reprise, colorido, 121 min.

Streaming

DRAMA

Personal Shopper

Uma jovem que trabalha como personal shopper tem a habilidade de se comunicar com os mortos e espera um sinal de seu irmão gêmeo morto.

Telecine play, 2016, 103 min.

COMÉDIA

Billy Madison

Adam Sandler é um rapaz que nunca fez nada da vida e que receberá uma fortuna quando seu pai se aposentar. Só que antes, precisará cumprir um trato e voltar para a escola.

Netflix, 1995, 89 min.

DRAMA

Dégradé

Determinadas a continuar com suas rotinas, mulheres em Gaza não renunciam ao direito de ir ao salão de beleza, mostrando histórias de sonhos e esperança. Emociona.

Itunes, 2017, 83 min.

Matheus Mans

DVD

O FANTÁSTICO JÁSPION

Japão, 1985. Dir. de Akihira Tojo. Cult

Classic. R$ 99,90

Garoto órfão cumpre a profecia da Bíblia Galáctica e se converte no poderoso Jáspion com a missão de derrotar as forças do mal que ameaçam o universo. São 1.150 min. de duração, quase 20 horas de ação, considerando-se a duração média de 50 min. por episódio.

Crianças

ANIMAÇÃO

Bernardo e Bianca

Dupla de ratinhos de Nova York assume a missão de resgate garota órfã que foi sequestrada. Na sequência, a emissora emenda, às 20h25, outra aventura da dupla.

Telecine Fun, 18h55. Reprise, colorido, 78 min.