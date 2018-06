Feitiço do Tempo

Grounddog Day. (Eua, 1993.) Dir. De Harold Ramis, Com Bill Murray, Andie Macdowell.

Harold Ramis integrava com Bill Murray e Ivan Reitman a equipe original de Os Caça-Fantasmas, que estourou na bilheteria e virou cult. Ramis morreu há quatro anos. Sua obra-prima é essa comédia que está completando 25 anos. Ivan Reitman faz o repórter do tempo que vai fazer a cobertura do chamado “Dia da Marmota” numa pequena cidade. Ocorre o improvável. Ele fica preso numa falha do tempo e vê o mesmo dia se repetir, interminavelmente. A questão é – como quebrar o ciclo? Há um encanto do especial nessa história, e para começar ela era original na época. Continua sendo. Mas o mais interessante – 0 complexo – é que também possui camadas e cada vez mais os críticos se preocupam com a dimensão filosófica da fantasia criada por Ramis. E, claro, ainda tem o elenco. Bill Murray tem essa cara de lunático, ele próprio não parecendo muito encaixado no tempo.

TCM, 18H47. Reprise, Colorido, 101 min.

Atividade Paranormal 3

Paranormal Activity 3. (Eua, 2011.) Dir. de Henry Joost, com Ariel Schulman, Jessica Tyler Brown.

O terceiro filme da série explica os acontecimentos dos dois anteriores, quando as irmãs Katie e Kristie eram crianças. E tem desdobramentos no quatro, que a emissora exibe a seguir.

Paramount, 20 H. Reprise, Colorido, 83 min.

A História da Humanidade

(Brasil, 2014). Dir. de Camilo Cavalcanti, com Irandhir Santos, Marcélia Cartaxo, Zezita Matos.

Três mulheres no sertão. A mais jovem quer conhecer o mar, a mais velha se envolve numa relação incestuosa com o neto. Toda atenção para a belíssima cena inicial.

Canal Brasil, 22 H. Reprise, Colorido, 120 min.

Streaming

DRAMA

Me Chame Pelo Seu Nome

Um dos indicados ao Oscar 2018. Poético, mostra a paixão de um rapaz pelo auxiliar de seu pai. É de tirar o fôlego e muito profundo.

Google Play, 2018, 103 min.

COMÉDIA

Dude: A Vida é Assim

NETFLIX, 2018, 97 min.

TERROR

Deixe-me Entrar

Adaptação americana de um filme sueco, mostra a relação de um garotinho que sofre forte bullying com uma vizinha vampira. Muito bom.

Telecine Play, 2010, 111 min.

Matheus Mans

DVD

AGNÈS VARDA

O brilho e delicadeza da viúva de Jacques Deny transparecem nos quatro filmes que compõem esse pacote – La Pointe Courte, Cléo das 5 às 7, As Duas Faces da Felicidade e Sem Teto Sem Lei. Uma hora de extras, incluindo entrevista de 30 min. com a diretora.

Crianças

AVENTURA

Paulie - O Papagaio Bom de Papo

Em tom de comédia, o filme conta a história de papagaio que se lembra de todos os lares pelos quais passou, e todos os donos – crianças – que teve.

FOX, 11H10. Reprise, Colorido, 91 min.