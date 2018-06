Filmes

A Malvada

All About Eve. (EUA, 1950). Dir. de Joseph L. Mankiewicz, com Bette Davis, Anne Baxter George Sanders, Marilyn Monroe.

No fim dos anos 1940, Mankiewicz já recebera seus dois primeiros Oscars – direção e roteiro – por Quem É o Infiel? no começo dos 50, repetiu as estatuetas e ainda agregou a de melhor filme, por A Malvada. Decorridos quase 70 anos, o filme mantém inalterada sua aura de obra definitiva sobre os bastidores do teatro. De cara, numa reunião de amigos, a grande estrela Margo Channing anuncia – “Apertem os cintos que a noite será turbulenta”. A turbulência decorre diretamente do acerto de contas entre Margo e sua ex-assistente, Eva, que usou de todos os subterfúgios para ocupar seu lugar. All About Eve, Tudo sobre Eva e essa Eva, interpretada por Anne Baxter, é a verdadeira malvada do título, não Bette Davis, que ostentava a fama. Esse é um filme para se ver, mas também ouvir, porque os diálogos não são apenas brilhantes. Estão impregnados de ironia e ferocidade.

Telecine Cult, 13h20. Reprise, P&B, 138 min.

O Passado Não Perdoa

The Unforgiven. (EUA, 1960.) Dir. de John Huston, com Burt Lancaster, Audrey Hepburn, Audie Murphy.

Os índios reclamam a mestiça Audrey, criada como branca no Velho Oeste. A família recusa-se a entregá-la. Momento marcante: Lillian Gish toca piano no telhado, durante o ataque dos peles vermelhas.

Telecine Cult, 212h. Reprise colorido, 125 min.

República dos Assassinos

(Brasil, 1979.) Dir. de Miguel Faria Jr., com Tarcísio Meira, Sandra Bréa, Anselmo Vasconcelos.

Com base no livro de Aguinaldo Silva, a história ficcional do ex-policial Mariel Mariscot, o mais famoso líder dos esquadrões da morte durante a ditadura.

Canal Brasil, 0h15. Reprise, colorido, 100 min.

Streaming

SUSPENSE

Amnésia

Sofrendo perda de memória de curto prazo por conta de uma lesão, Leonardo Shelby tenta encontrar o assassino de sua esposa. De Christopher Nolan. Com Guy Pearce e Carrie-Anne Moss.

Netflix, 2000, 113 min.

DOCUMENTÁRIO

Elvis É Assim

Edição especial do show de Elvis filmado no verão de 1970, com a adição de mais de 30 minutos de músicas originais.

Itunes, 1970, 108 min.

DRAMA

Caçadores de Obras-Primas

De George Clooney, este filme conta a história de um grupo de professores que recuperam obras roubadas por nazistas. Com Matt Damon.

Telecine Play, 2014, 114 min.

DVD

A MENINA DO OUTRO LADO DA RUA

Can./Fr. Dir. de Nicolas Gessner.

Determinada a não perder sua independência, Jodie Foster, com 13 anos, faz a menina do título, Rynn Jacobs, que mora sozinha e tenta manter segredo sobre o que ocorreu com o seu pai dela. Thriller cultuado. Martin Sheen faz Frank Hallet, o pedófilo que ronda Jodie.

Crianças

FANTASIA

Lego Batman - O Filme

As animações da franquia Lego ganharam o público. Essa arrebentou na bilheterias, mostrando Bruce Wayne/Batman às voltas com aprendiz que tenta ajudá-lo a combater o crime.

HBO Family, 13h45. Reprise, colorido, 104 min.