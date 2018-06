Filmes na TV

Top Gun - Ases Indomáveis

Top Gun. (Eua, 1986.) Dir. de Tony Scott, com Tom Cruise, Kelly Mcgillis, Val Kilmer.

O jovem Tom Cruise já brilhara em Negócio Arriscado, de 1983, mas depois veio o fiasco da aventura mitológica A Lenda. O ano era 1986 e algo se passou no imaginário do público quando ele saltou no lombo daquela moto e caiu na estrada ao som de Take My Breath Away. Cruise virou astro e, mesmo com eventuais desastres não representa pouco atravessar três décadas no topo de Hollywood. Há 32 anos, Ronald Reagan era presidente, o neoliberalismo econômico tomava conta do mundo. Logo, em 1989, o Muro de Berlim iria cair, levando com ele o império soviético. Nesse quadro, surgiu a história da rivalidade de dois pilotos numa academia militar. Os dois querem ser o melhor piloto e há a instrutora Kelly McGillis. Na estrada e nos ares, Maverick/Cruise consolidou uma cultura da competição – a meritocracia. Maverick, Ice/Gelo, Val Kilmer. E Kelly. Todos jovens e belos.

Telecine Cult, 23H55. Reprise, Colorido, 109 min.

Uma Manhã Gloriosa

Morning Glory. (Eua, 2010.) Dir. de Roger Michell, com Rachel Mcadams, Harrison Ford, Patrick Wilson, Diane Keaton.

Uma comédia romântica por quem sabe fazer – o diretor de Um Lugar Chamado Notting Hill. Rachel McAdams troca de emprego e se descobre-se entre dois amores. Charmoso.

FOX, 14H10. Reprise, Colorido, 107 min.

Xingu

(Brasil, 2011.) Dir. de Cao Hamburger, com João Miguel, Caio Blat, Felipe Camargo, Maria Flor.

A odisseia dos irmãos Villas-Boas para criar o Parque Nacional do Xingu. Os índios, os choques culturais, as divisões dos homens brancos. Fracasso nos cinemas, filme foi bem como microssérie na TV.

Canal Brasil, 22 H. Reprise, Colorido, 116 min.

Streaming

ANIMAÇÃO

Os Incríveis

Nesta ótima animação da Disney, uma família de super-heróis precisa voltar à ativa para derrotar um poderoso vilão.

Telecine Play, 2004, 115 min.

DRAMA

Alabama Monroe

Um músico e uma tatuadora se apaixonam, apesar das diferenças. O amor dos dois é colocado à prova, porém, quando a filha do casal fica gravemente doente.

LOOKE, 2012, 111 min.

FICÇÃO CIENTÍFICA

Ela

Um escritor solitário encontra o amor onde menos espera: em um sistema operacional que o ajuda a administrar sua vida. Atuação impecável de Joaquin Phoenix. Com Scarlett Johansson e Amy Adams.

Netflix, 2013, 126 min.

Matheus Mans

DVD

PADRE PADRONE/PAI PATRÃO

O filme que deu aos irmãos Taviani a Palma de Ouro em Cannes – Vittorio morreu no fim de semana, aos 88 anos. A experiência do poeta e linguista sardo Gavino Ledda. Ou de como o menino oprimido pelo pai libertou-se para se tornar um intelectual reconhecido.

Crianças

ANIMAÇÃO

A Dama e o Vagabundo

Uma das mais belas animações da Disney. Cachorrinha sente-se negligenciada pelos donos e se envolve com cão da rua. Cena antológica: o beijo quando os dois comem espaguete.

Telecine Fun, 13H50. Colorido, 76 min.