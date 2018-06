Filmes na TV

Oliver Twist

Oliver Twist. (Eua, 2005.) Dir. de Roman Polanski, com Ben Kingsley, Barney Clark, Leanne Rowe, Harry Eden.

Há 13 anos, o repórter ouviu do próprio Polanski a mais singela das explicações para o fato de estar adaptando o relato famoso de Charles Dickens. Segundo o diretor, seus filmes sempre foram interditos para crianças. Como seus filhos com Emmanuelle Seigner – Morgane e Elvis – não podiam conhecer seu trabalho, ele se voltou para os clássicos, e Dickens. A história do órfão que se torna ladrão já havia sido filmada por David Lean e Carol Reed. Polanski fez a sua versão a mais realista possível. O resultado não chega a se colocar entre o que de melhor realizou o cineasta, mas é Polanski, e um Polanski que, querendo diversificar seu olhar, segue refletindo sobre aspectos maléficos da vida social. Na obra do autor, situa-se entre dois filmes maiores – O Pianista e O Escritor Fantasma. E, sim, Ben Kingsley faz um extraordinário Fagin.

TCM, 16h35. Reprise, Colorido, 130 Min.

Branco Sai, Preto Fica

(Brasil, 2014.) Dir. de Adirley Queirós, com Marquim Do Tropa, Shockito, Dilmar Durães.

Emissário vem do futuro para tentar descobrir o que de fato ocorreu durante tiroteio num baile funk na periferia de Brasília. Uma raridade – ficção científica feita com poucos recursos, mas inteligente.

Canal Brasil, 19h30. Reprise, Colorido, 93 min.

Estômago

(Brasil, 2008.) Dir. de Marcos Jorge, com João Miguel, Babu Santana, Fabiula Nascimento, Paulo Miklos.

Migrante nordestino descobre que sua vocação está na cozinha, mas a vida se complica a partir do seu envolvimento com prostituta e ele vai parar na cadeia. A lista de prêmios é enorme.

Canal Brasil, 22h. Reprise, Colorido, 113 min.

Streaming

DRAMA

A Caminho da Fé

Uma crise de fé leva pastor a um novo caminho que põe em risco tudo que lhe é mais sagrado. Com Chiwetel Ejiofor e Martin Sheen.

NETFLIX, 2018, 105 min.

SUSPENSE

Terra Selvagem

Um caçador traumatizado pela morte da filha ajuda na investigação de um assassinato em uma região inóspita. Do roteirista de Sicario e A Qualquer Custo.

NOW, 2017, 107 min.

FANTASIA

Em Busca da Terra do Nunca

Mostra a vida do escritor de Peter Pan, que convive com cinco adoráveis crianças órfãs e que, assim, cria a Terra do Nunca.

Telecine Play, 2004, 99 min.

DVD

HAIR

Só a abertura no Central Park, com a sensacional coreografia de Twyla Tharp, já seria suficiente, mas o esmagamento do sonho hippie pelo establishment militar na Guerra do Vietnã faz desse um dos grandes filmes de Forman, que morreu no fim de semana.

Crianças

ANIMAÇÃO

O Pequeno Príncipe

A adaptação do livro cultuado de Saint-Exupéry por Mark Osborne reinventa o original agregando personagens e fazendo da relação com o aviador a chave da fantasia.

Telecine Fun, 18H25. Colorido, 108 min.