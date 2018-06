Filmes na TV

Romeu e Julieta

Romeo And Juliet. (Eua, 1968). Dir. de Franco Zeffirelli, com Olivia Hussey, Leonard Whiting, John Mcenery, Michael York, Milo O’shea.

No começo, como no teatro, ninguém ligava muito para a questão de verossimilhança. Nos anos 1930, quando adaptou Romeu e Julieta, George Cukor não teve o mínimo constrangimento de colocar nos papéis dois atores, Norma Shearer e Leslie Howard, com idade para serem pais dos protagonistas da peça de Shakespeare. No começo dos 50, Renato Castellani foi pioneiro em buscar atores jovens. Mas a versão que fez história foi a de Zeffirelli, que venceu os Oscars de fotografia e figurinos. Zeffirelli havia sido assistente de Visconti no começo da carreira. Diretor de teatro, cinema (e ópera), destacou-se, como shakespeariano profissional, com suas adaptações de Romeu e Julieta e, antes, A Megera Domada, com o casal Burton/Taylor. Depois desse breve apogeu, Zeffirelli nunca mais fez nada digno de nota. Um desperdício.

Telecine Cult, 22 H. Reprise, Colorido, 149 min.

Casa de Areia

(Brasil, 1993.) Dir. de Andrucha Waddington, com Fernanda Montenegro, Fernanda Torres, Ruy Guerra, Seu Jorge, Enrique Diaz, Stênio Garcia.

Mãe e filha nas dunas, ou serão diferentes etapas da vida de uma mesma mulher? Um filme hipnótico no qual as areias metaforizam o tempo.

Canal Brasil, 22 H. Reprise, Colorido, 103 Min.

A Hora do Espanto

Fright Night. (Eua, 1985.) Dir. de Tom Holland, com Chris Sarandon, William Ragsdale, Roddy Mcdowall.

Garoto suspeita que seu novo vizinho seja vampiro. Para proteger-se, pede ajuda a um famoso caçador de vampiros da TV. Só que as coisas se complicam.

TCM, 23H55. Reprise, Colorido, 106 min.

Streaming

SÉRIE

Perdidos no Espaço

Após o pouso forçado num planeta desconhecido, a família Robinson tenta sobreviver aos perigos deste novo mundo. Adaptação da série clássica.

Netflix, 2018, 60 min.

COMÉDIA

Plano Quase Perfeito

Dois amigos, com casamentos em crise, armam a morte de suas respectivas esposas. Só que eles não contavam que elas também tinham planos para os dois.

Google Play, 2018, 89 min.

DRAMA

O Caminho das Nuvens

Desempregado, o caminhoneiro Romão sonha com uma vida melhor para sua família. Ele, então, reúne mulher e filhos para uma jornada da Paraíba ao Rio.

Telecine Play, 2003, 83 min.

Matheus Mans

DVD

NA ÉPOCA DO RAGTIME

Apesar dos Oscars por Um Estranho no Ninho e Amadeus, a obra-prima de Forman talvez seja esse poderoso ataque ao racismo. Várias histórias em torno da nova mídia, o cinema, no começo do século 20, incluindo a do negro que busca vingança pela morte da mulher.

Crianças

ANIMAÇÃO

As Aventuras do Avião Vermelho

Baseado no livro de Erico Verissimo, traz garoto órfão que supre carências viajando em avião vermelho pelo mundo.

FOX, 17H25. Reprise, Colorido, 70 min.