Filmes na TV

Presente de Grego

Baby Broom. (Eua, 1987.) Dir. De Charles Shyer, Com Diane Keaton, James Spader, Sam Shepard.

Os anos 1970 foram gloriosos para Diane Keaton. Ela ganhou o Oscar – por Annie Hall/Noivo Neurótico, Noiva Nervosa –, participou de filmes importantes de autores como Woody Allen e Francis Ford Coppola, estabeleceu-se como ícone de elegância, etc. E, então, na década seguinte, ela ficou no centro de outra revolução. Em 1987, com Presente de Grego, Diane representou a mulher que só pensa na carreira. O empoderamento. Surge esse bebê, de quem ela tem de cuidar. Isso representa abrir mão de prioridades profissionais, em nome do afeto. E, em 1988, O Preço da Paixão. Diane e o amante são acusados pelo ex-marido dela de abuso da própria filha. Na verdade, nos anos e décadas seguintes quem sofreu a acusação foi o amigo dela, Woody Allen. O cinema nunca deixou de refletir o mundo, como um espelho. Esses pequenos filmes têm resistido. Possuem charme, humanidade.

Telecine Cult, 22 H. Reprise, Colorido, 110 min.

A Lista de Schindler

Schindler’s List. (Eua, 1993.) Dir. de Steven Spielberg, com Liam Neeson, Ben Kingsley, Ralph Fiennes, Embeth Davidtz.

Empresário alemão salva mais de mil judeus dos nazistas. Oscars de filme, direção, roteiro adaptado e o oitavo melhor filme de todos os tempos, segundo o American Film Institute.

SPACE, 10H40. Reprise, P&B, 194 min.

O Resgate do Soldado Ryan

Saving Private Ryan. Eua, 1998. Dir. de Steven Spielberg, com Tom Hanks, Edward Burns, Matt Damon, Vin Diesel, Tom Sizemore.

O segundo Oscar de direção de Spielberg. A busca do último sobrevivente de 4 irmãos durante o desembarque dos aliados, no Dia D.

SPACE, 20 H. Reprise, Colorido, 166 min.

Streaming

COMÉDIA

Uma Família de Dois

Um solteirão tem sua vida mudada após a chegada inesperada de sua filha. No entanto, as coisas ganham contornos dramáticos quando a mãe retorna.

Google Play, 2017, 118 min.

DRAMA

Deus da Carnificina

Passado em apenas um ambiente, este drama de Polanski acompanha a discussão entre dois casais que tentam resolver um problema de seus filhos.

Telecine Play, 2012, 79 min.

SUSPENSE

Bata Antes de Entrar

Sozinho durante um fim de semana, Keanu Reeves vê sua vida entrar em colapso após oferecer abrigo a duas mulheres sedutoras durante um temporal.

NETFLIX, 2015, 99 min.

Matheus Mans

DVD

COM LÁGRIMAS NA VOZ

A mítica estrela Helen Morgan é a cantora Ann Blyth, que se divide entre um homem casado e o empresário inescrupuloso Larry Maddux, vivido pelo jovem Paul Newman. O diretor do clássico romântico Casablanca cria belas cenas e o carisma do elenco ajuda, claro.

Crianças

AVENTURA

Lara Croft - Tom Raider: A Origem da Vida

Angelina Jolie na pele da heroína dos games busca, na África, artefato que pode ser a lendária caixa de Pandora.

Telecine Pipoca, 19H45. Colorido, 117 min.