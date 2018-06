Filmes

Wyler num drama psicológico adiante de sua época

Infâmia

The Children's Hour. (EUA, 1962.) Dir. de William Wyler, com Audrey Hepburn, Shirley Maclaine, James Garner, Miriam Hopkins e Fay Bainter.

No começo dos anos 1960, William Wyler era o homem em Hollywood. Havia recebido seu terceiro Oscar de direção - por Ben-Hur - e o épico adaptado do romance do General Lew Wallace se convertera no maior sucesso da época, justamente num momento em que o cinemão assistia à consolidação do fenômeno da TV. Wyler, conscientemente, saltava de um filme grande para outro intencionalmente pequeno. Infâmia baseia-se numa peça de teatro - de Lilliam Hellman -, possui poucos personagens, passa-se em poucos ambientes. Wyler já filmara a mesma história em 1937. Numa escola interiorana, garota acusa as professoras de terem um caso. A denúncia repercute na comunidade. De certa forma, pode-se dizer que Infâmia talvez estivesse 50 anos à frente, colocando questões que hoje estão na ordem do dia.

Telecine Cult, 20h. Reprise, colorido, 108 min.

Tootsie

Tootsie. (EUA, 1982.) Dir. e Interpretação de Sydney Pollack, com Dustin Hoffman, Jessica Lange, Bill Murray e Teri Garr.

Uma pesquisa apontou esse filme como a segunda maior comédia da história - após Quanto Mais Quente Melhor. Ator veste-se de mulher e vira queridinha da América.

TCM, 14h13. Reprise, colorido, 119 min.

007 Contra o Satânico Dr. No

(Doctor No). (Inglaterra, 1962.) Dir. de Terence Young, com Sean Connery, Ursula Andress e Bernard Lee.

Agente com licença para matar enfrenta o criminoso do título. Ursula virou mito sexual saindo do mar com aquele biquíni e a adaga na cintura.

Telecine Cult, 22h Reprise, colorido, 117 min.

Streaming

AÇÃO

Rota de Fuga

Especialista do governo para testar prisões, Sylvester Stallone acaba sendo encarcerado em uma cadeia de segurança máxima para nunca sair de lá.

Megapix Play, 2013, 111 min.

ANIMAÇÃO

A Canção do Mar

Conta a história de uma menina de uma linhagem mágica que faz uma viagem épica para salvar o mundo. É de encher os olhos.

Itunes, 2017, 94 min.

DRAMA

A Jovem Rainha

Acompanha o drama da rainha da Suécia, que enfrenta resistência às suas ideias de modernizar o país e o preconceito por ter se apaixonado por uma dama.

Netflix, 2015, 106 min.

DVD

DUNKIRK

EUA, 2017. Dir. de Christopher Nolan Warner R$ 99,90

A história se passa na terra, no mar e no ar, enquanto centenas de milhares de tropas inglesas e aliadas estão presas na praia de Dunkirk com os inimigos se aproximando. Os aviões Spitfires da RAF (Força Áerea Real) batalham com os inimigos no céu acima do Canal.

Crianças

ANIMAÇÃO

O Rei Leão 3

Timão e Pumba revelam suas origens, como se conheceram e como ajudaram Simba a salvar Serengeti. Os grandes momentos de O Rei Leão são contados por eles.

Telecine Fun, 20h30. Reprise, colorido, 120min.